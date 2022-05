Herraiz: "Si nos suben los precios y no lo hacen los sueldos, la balanza se rompe por el más débil"

“Bienvenido si te incorporas a este barco que ha partido a las 6 de la mañana. Hay que aprovechar que todavía no aprieta el calor porque este 14 de mayo viene con temperaturas completamente veraniegas. En Sevilla llegarán a los 35º de máxima, a los 34º en Badajoz y luego hay 15 capitales, del centro y sur de la península, a las que hay que añadir Orense donde superarán los 30º en las horas centrales del día.

Fuera este escenario de sol y más sol, vamos a encontrar nubes en el Cantábrico y también en puntos del interior. Esto puede traducirse en la formación de chubascos y tormentas fuertes que pueden ir acompañadas de granizo en los entornos montañosos.

Hoy hay que volver a hablar de un indicador que los economistas llaman el impuesto de los pobres. Es el dato de la inflación que está demostrado que afecta a todos, pero que golpea más a los hogares con menor renta.

¿Qué nos dice el Instituto Nacional de Estadística? Lo que tú vienes notando desde hace tiempo cuando vas a comprar: que todo o casi todo está más caro. Los huevos te cuestan un 21 % más que hace un año. La pasta un 25 % más. La leche casi un 15 % más. Las legumbres en torno a un 13 %. Y el aceite de oliva, que es uno de los productos que más ha subido, lo ha hecho en el último año un 43 %.

El INE para elaborar el indicador definitivo del IPC, lo que analiza es el precio de unos 200 productos. Los compara con hace un año y solo 34 de esos 200 no subieron. El resto, al alza.









La subida de precios es imparable

La subida de la cesta de la compra es imparable. Entonces, ¿por qué desde el Gobierno venden que la inflación se modera? Porque se queda con el dato global que es verdad que ha bajado al 8,3 % después de que en marzo se acercara a los dos dígitos. Es un mínimo descenso que tiene una explicación. La moderación del precio de la energía. Fundamentalmente de la luz, pero también de los carburantes porque en abril -el mes que analiza- entró en vigor la bonificación de los 20 céntimos por litro.

Si no tenemos en cuenta la energía, de lo que hablamos es de la inflación subyacente. Y esta sí que ha aumentado. Un 4,4 %, que es su valor más alto desde 1995. ¿Se acuerdan cuando nos decían -y no hace tanto- que la inflación era temporal o coyuntural? Eso no se ha cumplido, ahora hay que comprobar si ya ha tocado techo y cuánto se va a moderar, a qué ritmo. Porque, aunque baje al 7 % o al 6 %, seguirá en niveles inasumibles para miles de familias.

El debate que se está planteando en muchas empresas y también en la administración pública es hasta dónde deben subir los salarios. En este punto, la negociación entre el Gobierno y los sindicatos no tiene avances. Y el tema engloba una complejidad máxima. Si subes los salarios al mismo nivel que la inflación, los economistas prevén que la inflación siga creciendo. Causa-efecto, lo que provocaría una bajada de la productividad, más desempleo y un mayor hundimiento de la economía.

Así que hay que buscar un equilibrio, pero también que se actúe con bajadas de impuestos al margen de regalías varias. Si a todos nos suben los precios y no lo hacen los sueldos, la balanza se rompe por donde siempre, por el más débil.

Hay un asunto de las últimas horas que seguro que te suena porque el Gobierno lo viene anunciando desde hace casi dos meses. Fue a finales de marzo, en un Consejo Europeo, cuando España y Portugal arrancaron el compromiso de las instituciones comunitarias para limitar el precio del gas utilizado para la generación eléctrica. Eso que han llamado excepción ibérica. Después de varias correcciones al planteamiento de Moncloa, ya lo ha aprobado el Consejo de ministros y hoy está previsto que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cuándo veremos el tope de la energía en la factura?

Ese tope será de 40 euros el megavatios hora en los seis primeros meses y después irá subiendo hasta alcanzar los 48 euros de media en un año. La primera propuesta era un tope de 30 euros. La duda que tenemos es cuándo va a entrar en vigor, porque, aunque tiene el visto bueno del Gobierno, la medida la tiene que analizar la comisión europea. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, habla de 15 días.

Vamos, que el Gobierno de PSOE y Podemos ha aprobado la medida sin tener el visto bueno definitivo de Bruselas. Lo venden como medida estrella, pero con las dudas de la Comisión Europea que todavía tiene que aceptarla.

¿Cómo nos afecta este tope? ¿Cómo se va a traducir en la factura? Son estimaciones del ministerio de Transición Ecológica que luego se tienen que trasladar al recibo. No sería la primera vez que esas previsiones del Ejecutivo no se cumplen. Aquí hablan de una rebaja media del 30 % que beneficiaría a los consumidores que tienen contratada la tarifa regulada. Son los que más han sufrido los vaivenes del mercado mayorista y en España suponen 11 millones de clientes. Hay consumidores domésticos, en torno a un 37 % por ciento del total y también clientes industriales, pequeñas y medianas empresas, que en un porcentaje muy amplio vinculan sus facturas al mercado mayorista.

La pregunta de quién paga este límite es más difícil de responder. El Gobierno pide que sean las eléctricas las que lo asuman, a costa de sus beneficios, y ya veremos si esa merma no repercute de forma lineal en el conjunto de clientes, también los que tienen tarifa libre. Una vez que Bruselas dé el visto bueno y se aplique, se verá, pero ya hemos comprobado lo que ha pasado con los 20 céntimos de bonificación a las gasolinas. Que el precio ha seguido subiendo y se ha comido esa rebaja.

El precio de la luz lleva disparado mucho antes de la guerra en Ucrania. Sigue preocupando lo que pasa allí dos meses después de la invasión porque Rusia redobla sus amenazas. Todo después de que Suecia y Finlandia hayan comenzado los trámites para su adhesión a la OTAN. No va a ser fácil porque Turquía, el presidente Erdogan, ha mostrado sus reticencias.

Los últimos movimientos se han producido en Suecia. El Gobierno ha presentado ante el Parlamento sueco el informe que justifica la solicitud de entrada en la alianza Atlántica. Y son similares a los que presentó Finlandia el día anterior. Ante la postura que ha tomado Rusia con Ucrania, hay que estar preparados. En Suecia mañana se reúne el partido socialdemócrata para tomar una postura. Siempre han estado reticentes a pertenecer a la OTAN, pero ahora se ha abierto el debate y hay evidentes cambios de postura.

En el caso de Finlandia comparten cerca de 1.400 kilómetros en línea con Rusia, y viendo lo que ha hecho Moscú con su vecina Ucrania se sienten amenazados. Ahora, aún más, porque el Kremlin cumplió con la invasión en Kiev y dice que Finlandia y Suecia se atengan a las consecuencias.

Y ya hay consecuencias. Desde hoy sábado, Rusia corta el suministro de electricidad a Finlandia. La entrada de Finlandia y Suecia no es sencilla. Y menos después de conocerse que Turquía puede vetar su entrada.

La cortina de humo de la salud menstrual

Lo que se juega en el tablero internacional es de una relevancia extrema, pero aquí en España nos seguimos dedicando a la bisutería. Para desviar la atención y agotado el siempre recurso fácil de Franco, el Gobierno de Sánchez ha vuelto a la carga con el aborto. Habrían sido demasiado evidentes sus intenciones si solo hubieran modificado la normativa para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el permiso de los padres. Dijeron vamos a embarrar todo para que no sea tan cantoso y lo mezclamos con un precepto que han llamado salud menstrual.

En principio, el documento que se filtró incluía una baja laboral de tres días ampliables a cinco para aquellas mujeres con una regla muy dolorosa. La misma baja para una regla dolorosa y para las mujeres que acaben de abortar. Todo coherente. Eso ha provocado el rechazo de sindicatos como UGT e incluso de miembros del propio Gobierno como la vicepresidenta Nadia Calviño.













Nunca vamos a adoptar medidas que supongan una estigmatización de las mujeres. Esto es lo que decía Nadia Calviño y el ministerio que dirige Irene Montero, que no tiene especial sintonía con Calviño, filtraba ayer por la tarde la decisión:

El Estado sufragaría las bajas 100 % pagadas por el erario público desde el primer día. Es decir, dicen en Igualdad que no correrían a cuenta de las empresas sino del dinero de todos.

Para completar el circo, desde el Ministerio de Economía matizaban que el texto que previsiblemente se va a aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene no estaba cerrado, negando la rotundidad del departamento de Irene Montero. Que seguían trabajando.

Esta es la seriedad y esta es la forma de trabajar continua de un Gobierno de coalición con pulsos internos permanentes. Pero al margen de las bajas por la regla y del debate si estigmatiza o no a la mujer, lo importante es lo que intentan enmascarar, que es lo grave: Que una adolescente de 16 o 17 años pueda abortar sin el permiso de sus padres.

El adiós a Teresa Berganza y los eurofans de Chanel

Y hoy despedimos a una de las más grandes de la lírica. Ha muerto Teresa Berganza. La voz es la de Teresa Berganza en un concierto muy especial en 1987. El escenario es el Museo del Prado junto al cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. La mezzosoprano ha muerto a los 89 años después de ser reconocida a lo largo de su carrera con multitud de galardones como el Príncipe de Asturias de las Artes en 1991.

Y de una cantante que lo ha sido todo a otra, con un estilo que nada tiene que ver, pero que hoy representa a España en Eurovisión. Es Chanel, que es la representante de España en este festival, que cuenta con tantos detractores como con seguidores militantes. Eurofans, que dicen. Hubo polémica en la designación de la canción que representa a España y las apuestas vaticinan que esta vez quedaremos en una posición mejor que en ediciones anteriores. La final es en Turín y por recordar el dato: no ganamos este festival desde 1969 con el 'Vivo Cantando' de Salomé. El año anterior fue Masiel la que se lo llevó con su clásico 'La, La La'.





¿Quién es Chanel? Una joven cubano española, que tiene 30 años, que lleva viviendo en Olesa de Montserrat desde los 3 años, y que los que saben de esto y también las apuestas insisten en que tiene opciones y que hay margen para la sorpresa.