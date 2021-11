Antonio Herraiz: "Al Gobierno le ha escocido la manifestación de los policías y trata de minimizar su efecto"

Se ha confirmado la previsión y en la mitad norte de la península, de Madrid para arriba, la nieve es la gran protagonista. Ahí está la gran nevada en León capital y frío mucho frío, con valores en torno a los 5 grados bajo cero en Cuenca, Burgos o Lugo.

Hoy el panorama es muy parecido. Precipitaciones localmente fuertes en el área cantábrica y nevadas en cotas bajas en la mitad norte de la península. Son los efectos de la borrasca llamada Arwen.

MILES DE POLICÍAS MARCHAN POR MADRID

El sonido del fin de semana es el de miles de policías y guardias civiles protestando por las calles de Madrid. 150.000 según los sindicatos convocantes, 20.000 según la cifra oficial de la Delegación del Gobierno.

Los agentes enseñaron a Marlaska las pelotas, las pelotas de goma que no van a poder utilizar y si lo hacen será bajo su responsabilidad con la nueva ley de seguridad ciudadana.

Ya hemos explicado aquí que la Ley de Seguridad Ciudadana no prohíbe directamente el uso de pelotas de goma. Lo que exige es utilizar medios menos lesivos para las personas, que es una forma muy sutil de decirle a los agentes que se atengan a las consecuencias si en el ejercicio de su trabajo, aunque se vean acorralados, les causen lesiones a los que les están atacando.

Es uno de los muchos puntos de la nueva ley que resta autoridad a las policías, aunque la nueva norma lo vista con palabras bonitas y buenistas. Otro asunto polémico es el de las grabaciones. Los policías denuncian la indefensión que les provoca que no se sancione la grabación y difusión de imágenes suyas cuando se encuentren de servicio. El Gobierno contesta que siguen estando prohibidas cuando genere un cierto peligro a su seguridad personal o familiar. Otro punto subjetivo, otra cuestión que tiene mil dobleces. ¿Y eso quién lo determina?

Y así podríamos volver a repasar punto por punto las cuestiones polémicas como la celebración de manifestaciones sin aviso, el plazo de identificación o la presunción de veracidad de los agentes. La nueva ley resta autoridad a los agentes porque, fundamentalmente, le quita claridad a esos asuntos y los llena de subjetividad para que los policías o los guardias civiles se lo piensen antes de actuar.

NUEVA PROTESTA; 14 DE DICIEMBRE

De momento, la ley está planteada pero falta su tramitación parlamentaria. Después del éxito de la manifestación de ayer, los sindicatos policiales proponen una nueva protesta. Será el 14 de diciembre ante las puertas del Congreso de los Diputados. Ese día comienzan los trabajos parlamentarios para la reforma de una ley que cuando se aprobó en 2015 la izquierda la bautizó como ley mordaza.

Lo que está claro es que esta manifestación ha escocido mucho en Moncloa

Al margen de las cifras, de si fueron 20.000 como dice el Gobierno o 150.000 como aseguran los convocantes. Lo que está claro es que esta manifestación ha escocido mucho en Moncloa. Es la primera vez en la historia que sindicatos y agrupaciones de la policía nacional, guardia civil, efectivos autonómicos y locales se unen para defender sus derechos. Y eso no gusta a un Gobierno acostumbrado a tener muy poca contestación en la calle.

Desde Moncloa prefieren no entrar en el cuerpo a cuerpo y han optado por no rebatir en público directamente los argumentos de los manifestantes. Es más. Al ministro Marlaska ni le hemos escuchado en las últimas horas.

Al ministro Marlaska ni le hemos escuchado en las últimas horas



Lo que han hecho es poner a trabajar a sus terminales mediáticas para calificar a los sindicatos policiales de mentirosos o para cuantificar la subida salarial que han tenido y que, en ningún caso llega a la prometida equiparación con otros cuerpos autonómicos. Como si esta regalía fuera suficiente para callarles.

Pedro Sánchez estuvo ayer en el congreso de los socialistas castellano leoneses. No pronunció ni una sola palabra sobre el conflicto policial. Sí lo hizo su portavoz, la ministra Isabel Rodríguez que estaba en Ciudad Real:

Eso de la seguridad jurídica no es del todo cierto. No da mucha seguridad jurídica obligar a un policía a utilizar siempre medios menos lesivos para las personas. Los propios operativos saben que eso es la teoría y luego la práctica es muy diferente. ¿Recuerdan las violentas manifestaciones en Madrid y en otros puntos de España para exigir la liberación del rapero Pablo Hasel en febrero de este año? Durante la primera noche 35 policías resultaron heridos. En ese escenario, ¿se pueden aplicar medios menos lesivos? Y se si emplean a fondo, incluso con pelotas de goma, ¿quién carga con la responsabilidad?

LEY REPLETA DE SUBJETIVIDADES

Ahí esta el meollo de una ley repleta de subjetividades que ha unido no solo a todos los sindicatos policiales y de la guardia civil, salvo a los Mossos de Escuadra. Ha vuelto a unir también a toda la oposición. A PP, a Vox y a Ciudadanos.

A pesar de la respuesta masiva en las calles, no parece que el Gobierno vaya a modificar sus intenciones en cuanto a la ley de seguridad ciudadana.

ÓMICRON: LOS GOBIERNOS SE BLINDAN

Por lo demás, la variante sudáfricana del coronavirus sigue siendo la gran protagonista de la pandemia. Te tengo que decir que seguimos con las mismas dudas que ayer. Ningún científico, ningún investigador, ni de la OMS ni de ninguna otra organización es capaz de asegurar con rotundidad las dos cuestiones fundamentales: si estamos ante una variante que transmite el virus con mayor rapidez y fuerza que las anteriores, y si va a conseguir sortear la inmunidad que nos dan las vacunas.

A partir de ahí, pues se siguen analizando nuevos posibles casos. En Países Bajos aterrizaron dos vuelos procedentes de Sudáfrica. Habían partido justo antes de que entrara la prohibición, que cortara los vuelos con ese país Africano. Del medio millar de pasajeros que viajaban en esos dos aviones, 61 dieron positivo. Ahora, las autoridades holandesas analizan si están contagiados con la variante sudafricana o no. Esto en Países Bajos. En Italia, también se ha detectado otro caso. El paciente, residente en Campania, en la región donde está Nápoles y Salerno y había viajado desde Mozambique. También hay otro en Chequia, en Alemania y en Dinamarca, además del de Bélgica. En Reino Unido, hay dos personas aisladas y las autoridades sanitarias británicas apuntan a que son dos casos de la variante Ómicron.

Bueno pues a pesar de las pocas certezas que hay, los gobiernos prefieren blindarse. Es notica que llega desde Reino Unido y es una de las grandes novedades, después de las suspensión de los vuelos con los principales países del sur de África. Las autoridades británicas han anunciado que todos los viajeros que entren en el Reino Unido deben hacerse una prueba PCR, independientemente de si están vacunados o no. Esto no deja de ser un nuevo engorro si tenemos en cuenta las fechas que tenemos por delante; el puente de la Inmaculada y la Navidad.

Por lo demás seguimos recabando opiniones de expertos sobre esta nueva variante sudafricana. Por el 'Fin de Semana con Cristina' ha pasado José Antonio López Guerrero, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid... No hay certeza científica sobre el comportamiento de la variante pero ya adelanta que es atípica.

PRUDENCIA

No sé. Igual nos equivocamos. Pero antes de saber con certeza si es más transmisible que las anteriores variantes, si sortea o no sortea la inmunidad de las vacunas, igual, antes que meter más miedo, lo más prudente es esperar a que nos ofrezcan respuestas contundentes. No sería la primera vez que nos han vendido una variante casi como el fin de los tiempos y luego se ha quedado en algo local.

