José Antonio López advierte de cómo afectará la nueva variante omicron en Navidad: “Ha dado con la clave”

El microbiólogo y divulgador, José Antonio López-Guerrero ha explicado el comportamiento de la nueva variante, la omicron, y que la diferencia del resto de mutaciones del coronavirus. Lo ha hecho en Fin de Semana con Cristina López Schlichting, a la que explicaba que la nueva variante del Covid-19 ha adquirido lo que se conoce como una “ventaja evolutiva”.

“La caída de las bolsas, con el comunicado de la OMS, muestra que sin salud tampoco hay economía”, argumenta el experto en COPE. “Cada vez el virus tiene menos campo para correr, para mutar, porque en el mundo cada vez hay más vacunados”, detalla sobre el avance de la nueva variante, que ya ha sido detectada en Europa en una mujer residente en Bélgica.

Eso sí, López-Guerrero explica qué hace especial a esta mutación ya denominada como Omicron: “Va acumulando mutaciones hasta que, una de ellas, hace que el virus adquiera una ventaja evolutiva y, al parecer, ha dado con esa clave, y parece que esa variante se está propagando más rápido que la Delta, que ya se propagaba cuatro veces más rápido”, comenta a Cristina.









Moderna y Pfizer tienen 100 días



El microbiólogo explica que las farmacéuticas están especialmente atentas al efecto que tendrá la Omicron en las Navidades: “Tanto Pfizer como Moderna comentan que, a día de hoy, la vacuna que está en el mercado es altamente eficaz con variante que aparecieron después, pero aseguran que están expectante de ver si es efectiva con esta nueva variante”. Si vieran que de verdad hay una pérdida significativa tendrían un margen de tiempo de 100 días para tener nuevas vacunas adaptadas.

Eso sí López-Guerrero avisa de que “la protección de las vacunas no es una cosa absoluta”. “Nuestro sistema inmunológico va aprendiendo y retiene memoria de anticuerpos y, gracias a eso, estamos parcialmente protegidos de una peste tremenda que tuvimos hace 100 años. Algo parecido ocurre con este virus, las vacunas van a seguir siendo protectoras. ¿Cuánto? Eso es lo que hay que analizar, quizás menos, quizás para la transimisión seamos menos resistentes, pero para lo más importante, para la clínica grave o el fallecimiento las vacunas seguirán siendo protectoras”.

Para ello, el experto usa una metáfora con una llave y una cerradura: “Esos cambios están cerca de la llave que utiliza el virus para entrar en la cerradura. Es como si constantemente el virus quisiera hacer una llave cada vez más eficiente para entrar por la puerta”.

“El virus no entiende de diplomacia, partidos o fronteras”, comenta el divulgador. “Hay que celebrarlo pero por primera vez se ha tomado la decisión en todo el territorio europeo ha respondido de forma coordinada. Es una decisión acertada limitar los vuelos que puedan venir de las zonas calientes. No es 100% seguro, la primera chica que ha dado positivo no tenía apenas síntomas, lo que muestra que la variante no va a ser mucho más letal”.

Pfizer tendría la vacuna en seis semanas



Los principales laboratorios ya han puesto en marcha la maquinaria para asegurar que las vacunas sean efectivas ante esta variante. Por ello, desde BioNTech se ha asegurado que se está realizando un estudio con urgencia para comprobar el compartimiento de su vacuna.

Una de las ventajas que tienen vacunas como la de Pfizer, de ARN mensajero, es que aunque una variante pueda escapar de su efectividad, en poco tiempo se puede disponer de otra adaptada a las nuevas exigencias. Sobre ello, Pfizer anuncia que en un plazo de seis semanas podría tener una vacuna efectiva ante esta variante, que podría estar lista para inocular a la población en un plazo de 100 días.