Antonio Herraiz: "Con la nueva variante sudáfricana urgen respuestas, pero no meter más miedo"

Audio

¿El tiempo qué? Vamos agotando el otoño y se nota especialmente en la mitad norte porque han bajado las temperaturas mínimas.

De esto tiene la culpa una borrasca que han bautizado con el nombre de Arwen y que mantiene a 14 comunidades autónomas en alerta, bien naranja, bien amarilla, por fenómenos adversos.

Atentos a la nieve, que se anuncia en la mitad norte. Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, y también en Asturias y Cantabria. En algunos puntos en cotas bajas, entre los 500 metros y los 700 metros.

Seguimos pendientes de las novedades que se van conociendo sobre la nueva variante sudáfricana del coronavirus. En casi dos años que llevamos de pandemia, han surgido muchas mutaciones. Es, por otro lado, lo habitual, en este tipo de virus. Si tenemos en cuenta que este coronavirus prácticamente se retransmite en directo pues de ahí que se estén conociendo más detalles.

A esta hora, ¿qué sabemos y qué no sabemos de la nueva variante sudafricana? Lo primero, que ha sido identificada con una serie de números que a los que no somos científicos no nos dicen mucho. B 11529, y para que sea más fácil la han bautizado con el nombre de la letra griega Ómicron.

Lo segundo es que presenta una amalgama de más de 30 mutaciones, muchas ya se habían identificado en otras variantes, pero es la primera vez que se ven juntas. Tres, que hay infectados asintomáticos, como hemos venido comprobando con otros tipos. Y cuatro. Y esto es una de las claves. Esa amalgama de mutaciones puede incrementar la propagación del virus.

Aún así, todavía faltan muchos datos para concluir que es más transmisible. Otra de las dudas, ¿las vacunas van a resistir el envite de esta nueva variante? Pues es la gran pregunta para la que todavía no hay respuesta. No es la primera vez que hablamos de una variante. Te sonará la británica, la india, la brasileña o la que hace meses también se detectó en Sudáfrica. Entonces, como ahora, se encendieron todas las alarmas, parecía que llegaba lo peor de la pandemia, que casi nos íbamos a extinguir y luego se quedó en algo muy local.

No es conveniente hacer saltar las alarmas, es poco recomendable meter más miedo

Por eso conviene ser muy cautos. Conclusión: no es conveniente hacer saltar las alarmas, es poco recomendable meter más miedo, que bastante llevamos ya en casi dos años de pandemia, pero sí que los que tienen que estar pendientes pues que se mantengan vigilantes.

Tenemos el puente de la Inmaculada por delante, la Navidad en menos de un mes, comidas, cenas, reuniones de empresa, de amigos, todos nos jugamos mucho y no convendría alarmar más de lo necesario. El problema es que cualquier información relacionada con la pandemia tiene un efecto directo en la economía.

Hemos visto reacciones positivas, por ejemplo, cuando fueron autorizándose las diferentes vacunas. Y una noticia como la aparición de una potente variante del coronavirus provoca el efecto contrario. Las bolsas de todo el mundo cayeron este viernes. En el caso de España, el IBEX se desplomó un 5%. ¿Esto va a tener un efecto duradero en la economía? El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dice que será algo limitado.

De momento, las autoridades españolas no han detectado ningún positivo con esta nueva variante sudafricana. Sí se ha dado un caso en Bélgica. Se trata de una mujer que no estaba vacunada y que desarrolló los síntomas 11 días después de viajar a Egipto con escala en Turquía.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pues eso es lo que tienen que hacer. Explicarlo bien, que no siempre lo han hecho. E informar sin alarmar ni meter miedo.





¿Va a imponer España algún tipo de restricción en el aeropuerto? El martes arprueban suspender vuelos con Sudáfrica y Botsuana. De momento, cuentan con la propuesta de la Comisión Europea que plantea restricciones, es decir, prohibiciones, con Sudáfrica y Botsuana y también con Esuatini, Lesoto, Namibia, Mozambique y Zimbabue. Aún así, la ministra de Turismo dice que nuestro país no tiene especial conexión con estos países.

Pues eso es lo que tienen que hacer. Explicarlo bien, que no siempre lo han hecho. E informar sin alarmar ni meter miedo.

En la OMS lo están estudiando y en momentos de incertidumbre, que ya hemos vivido muchos antes durante esta pandemia, urgen respuestas. No siempre las ha dado la OMS.

MOVILICACIÓN SIN PRECEDENTES CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Enseguida sabemos más de esta variante en un sábado en el que la noticia se va a situar en la Puerta del Sol de Madrid. Protesta unánime de todos los cuerpos policiales, salvo los sindicatos de los Mossos que no se espera que participen. Se trata de una movilización sin precedentes en protesta por la reforma de la ley de seguridad ciudadana.

Para no perder la perspectiva es importante desgranar los puntos más polémicos que se carga esta modificación legislativa y por la que protestan los policías.

En primer lugar, hay que decir que es una norma que nace en los despachos del Gobierno de coalición pero que en ningún momento ha tenido en cuenta la opinión de los agentes implicados.

En segundo, la reforma está cargada de matices, de aspectos demasiado subjetivos que aumentan la desprotección de nuestros cuerpos de seguridad. ¿La ley pactada entre PSOE y PODEMOS dice textualmente que se prohíbe el uso de pelotas de goma? No, pero atentos a la vaguedad que incluye. Lo que expone es la obligación de elaborar protocolos específicos que incluyan medios menos lesivos para las personas.

Vamos a ponernos en situación. Año 2019. Protestas contra la sentencia por el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Todos recordamos las imágenes. Furgones de policía rodeados por una turba que llevaba adoquines, piedras y todo tipo de elementos contra los agentes. Frente a esos furgones ardían los contenedores.

Qué les dices ahí. Mirad angelitos, no nos tiréis piedras porque nos podéis abrir la cabeza. O, no os preocupéis que nosotros vamos a responder con medios menos lesivos. Esto, además de subjetivo, es derivar toda la responsabilidad a los agentes. Ocurre lo mismo con las identificaciones de indocumentados. Tendrán un límite de dos horas, un tiempo que los policías que están en la calle saben, por su experiencia que es escaso. Y aquí dice el Gobierno, pero es que SE pueden ampliar a seis si se justifica convenientemente. Nueva trampa que añade otro factor subjetivo más. Cuándo una ampliación va a estar lo suficientemente justificada y cuándo no.

Y uno de los asuntos más polémicos, que más enfada a los policías. En una manifestación, deja de constituir un motivo de infracción las grabaciones en lugares de tránsito público y su posterior difusión. Los policías denuncian que vulnera su intimidad y que les señala, con el riesgo para ellos y para sus familias.

Y un asunto más, que también incluye la reforma de la ley de seguridad ciudadana, que la izquierda bautizó con el nombre de 'ley mordaza.'

Es el que hace referencia a la necesidad de comunicar previamente la celebración de una manifestación. Antepone la libertad de reunión y manifestación lo que, en la práctica, supone que si tú organizas una protesta sin la autorización pertinente esa posible infracción leve a la que te enfrentas ahora mismo queda diluida.

Ahí está la clave. Y PSOE y Podemos no modifican este punto pensando en el hoy, que están en el gobierno y que no tienen ningún tipo de contestación. Están preparando el mañana, para poder incendiar las calles en el momento que les parezca oportuno sin necesidad de pedir autorización.