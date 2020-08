Iván Alonso: "Un 2020 para olvidar"

A estas alturas de verano no deberíamos estar hablando de fútbol, mucho menos de Champions League, ni tampoco deberíamos estar usando términos como segunda ola o escalada de la epidemia. No deberíamos estar hablando de nada de esto pero es lo que tenemos, es lo que hay en este verano tan extraño, el que más de nuestras vidas. Es lo que toca.

Y lo que está claro es que estando o no ya en esa segunda ola epidemiológica, las cifras que sigue arrojando el coronavirus en nuestro país son preocupantes. Los casos siguen aumentando y España es ya, con casi 310 mil infectados desde que comenzara la pandemia, el país de Europa Occidental con mayor número de positivos, superando a Reino Unido.

Los datos de ayer en nuestro país vuelven a demostrar que no parece que la situación vaya a normalizarse en los próximos días. 1895 nuevos casos en las últimas 24 horas y eso sin contar con los de Aragón por un problema técnico. Estamos hablando de cifras, en número de contagios, similares a las que teníamos allá por el mes abril en el que estábamos encerrados en casa.

Madrid es la que más reportaba, 567, seguida de País Vasco con 403. Mientras Aragón aportaba esa cifra de forma ajena a Sanidad. 662 nuevos casos. Ojo porque es la región europea con la tasa más alta de contagios. Todo eso aunque su consejera asegure que la región se halla en una fase de meseta o "ascenso lento" y que dispone de "mucha capacidad y margen de maniobra" para atender a las personas contagiadas. Ayer hubo reunión de varias partes, Gobierno regional, con el Ayuntamiento de Zaragoza entre otros, y se aprobaron una serie de medidas para atajar esta situación inquietante. La que más llama la atención es una que se va a aplicar en Zaragoza y especialmente en el barrio de Las Delicias. Allí la Policía, junto a Protección Civil o trabajadores sociales van a vigilar, yendo puerta por puerta, aquellas casas en las que haya gente confinada por positivos o que tengan que hacer cuarentena ante posibles contactos.

Una medida que trata de controlar los casos en esa zona y que habrá que comprobar lo efectiva que es por si hay que trasladarla a otros puntos de la geografía española.

Porque no estaría mal unificar criterios. Pero claro, las relaciones entre Gobierno y algunas comunidades autónomas siguen tensas. Por ejemplo con Madrid ¿Y la razón esta vez? Pues el número de positivos asintomáticos que tiene la región. No parece el mejor momento, ahora que el virus parece repuntar para ponerse a tirarse las cifras a la cara. Lo suyo sería que todas las partes, tanto gobierno regional como Gobierno central nos den de una vez los datos correctos, actualizados, que llevamos pidiendo ya desde el comienzo de la pandemia.

Algo, por cierto, que solicitan los expertos. De hecho veinte científicos españoles han solicitado una evaluación externa e independiente de la gestión de la pandemia en España. ¿Cómo lo han hecho? A través de una carta en la prestigiosa revista británica ‘The Lancet’. Piden revisar protocolos, que se aclaren los números y sobre todo, prevenir para que esto no vuelva a ocurrir. En‘La Tarde’ de COPEhablaba uno de ellos, Rafael Bengoa. Cree que el Gobierno nos ha tratado como niños.

Porque lo que Bengoa lamenta es que no se les haya consultado en ningún momento, ni las CCAA ni el Gobierno. Lo que llama la atención y es sangrante es que algunos de los expertos que firman esta misiva asesoran a gobiernos extranjeros mientras que el nuestro no quiere. Y luego Sánchez habla de comités de expertos que no existen.

CATALUÑA NO ES MONÁRQUICA

Y claro, no ayuda nada que haya gobernantes que estén pensando habitualmente en sus batallitas individuales como Quim Torra. No viene mal recordarle al presidente de la Generalitat que su comunidad es la más afectada desde que acabara el estado de alarma. Y lo digo porque mientras esto pasa, en su Parlamento regional se llevan a cabo paripés como el de ayer. Nada de hablar de la gestión de la crisis del coronavirus, cuestionable cuanto poco, pero sí de la Monarquía. Torra y compañía consideran esencial abrir el Parlamento catalán para esta cuestión, pero no para hacer autocrítica de porqué los casos allí siguen subiendo. Como diría aquel, “no hace falta decir nada más”.

LA CAJA B DE PODEMOS

Hablando de autocrítica, vamos a estar muy pendientes hoy de Pablo Iglesias y los suyos. Por si hubiera alguna declaración o algún tuit en el que denuncien las presuntas irregularidades en las cuentas de uno de los principales partidos en España ahora mismo, uno de hecho que está ahora mismo en el Gobierno. Y sí, estoy hablando de Podemos. La pescadilla que se muerde la cola porque ellos levantaron su campamento, crearon su partido a base de criticar a las élites y de denunciar supuestas cuentas “b” en partidos políticos y ahora se ven salpicados por eso mismo. Y es que el Tribunal de Cuentas ha detectado, ojo, gastos irregulares y facturas sin justificar por casi 500 mil euros en las subvenciones solicitadas por el partido de Iglesias en las elecciones del 28 de abril de 2019.

425.000 euros que el partido de Pablo Iglesias no habría justificado correctamente o que, directamente, no tendrían naturaleza electoral pese a que los imputaron como susceptibles de recibir subvención pública durante dicha convocatoria. Básicamente y como resumen: Podemos intentó colar consultorías políticas y sueldos de asesores como gastos electorales y usó dinero público para ello. Ejemplar comportamiento de los que van dando lecciones sobre transparencia.

EXPLOSIONES EN BEIRUT Y ACCIDENTE AÉREO EN CALCUTA

Y hemos dicho en más de una ocasión que este 2020 va a ser para olvidar. O al menos lo vamos a recordar de una forma muy amarga. Una pandemia mundial que nos ha cambiado la vida a todos va a marcar estos 366 días, es bisiesto, pero también la otra serie de incidentes que estamos viendo especialmente en los últimos días. El pasado martes, ya lo sabes, tenía lugar en Beirut esa tremenda explosión en el puerto de la capital del Líbano que ha dejado 154 fallecidos y más de 5.000 heridos y hace unas horas la desgracia, la catástrofe se desplazaba hasta Calcuta. Allí un avión que estaba aterrizando en el aeropuerto de la ciudad, al sur de la India se partiera por la mitad. Al menos 17 personas han fallecido y más de 100 han resultado heridas. La fatal coincidencia es que se trataba de un vuelo de repatriación de ciudadanos indios atrapados en el extranjero por el coronavirus.

Lo que está claro es que este año no lo vamos a olvidar. Y conviene recordarlo en un futuro para que ojalá nada se vuelva a repetir.