Un vuelo de Air India Express que viajaba desde Dubai a Calcuta, con 191 pasajeros a bordo, ha sufrido un accidente durante la maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Kozhikode.

Kerala: An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. pic.twitter.com/TxrQEzxPDV