El madridismo dicta sentencia sobre Xabi Alonso al salir del Bernabéu tras perder ante el City: "Le están haciendo la cama, este no es el Real Madrid"

La derrota del Real Madrid ante el Manchester City en la Champions League ha dejado un ambiente de división y enfado en los aledaños del Santiago Bernabéu. Los micrófonos de El Partidazo de COPE, con la periodista Arancha Rodríguez, han recogido los testimonios de una afición que sale del estadio con sentimientos encontrados sobre el futuro del equipo y de su entrenador, [Xabi Alonso].

Duras críticas a la plantilla

El sector más crítico de la [afición madridista] no ha dudado en señalar a los jugadores. Un seguidor, visiblemente molesto, ha estallado ante la situación del equipo: "Le están haciendo claramente la cama a Xabi, hay que ponerle huevo, este no es el Madrid". Para este aficionado, la falta de compromiso es evidente: "no se dejan el arma en el campo, ya estamos cansados".

Le están haciendo claramente la cama a Xabi, este no es el Madrid" Aficionado del Real Madrid en el Bernabéu

Este sentimiento de frustración ha sido compartido por otros seguidores que consideran que el ciclo de Xabi Alonso debería terminar. "No. No. No, ya son muchos partidos, muchos puntos perdidos, y ya no", sentenciaba otro hincha, recordando la mala racha de resultados que, según él, se arrastra desde la derrota contra el Celta. Una crisis de resultados que ha colmado la paciencia de una parte de la grada.

AFP7 vía Europa Press Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, observa durante el partido de la fase 6 de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 entre el Real Madrid C.F. y el Manchester City en el Bernabéu

Paciencia y respaldo al entrenador

Sin embargo, no toda la afición comparte este diagnóstico. Otro grupo de seguidores ha pedido calma y confianza en el proyecto del técnico tolosarra. "Apostar por Xavi, sí, hay que darle más tiempo", comentaba un aficionado que aboga por la continuidad del entrenador. La idea de que Alonso lleva poco tiempo en el cargo ha sido un argumento recurrente entre los que le respaldan.

Hay que apoyar al equipo, y sobre todo al entrenador" Aficionado del Real Madrid en el Bernabéu

En esta misma línea, varios aficionados han insistido en la necesidad de mantener la unidad en momentos difíciles. "Por supuesto", respondía un seguidor a la pregunta de si había que seguir respaldando a Xabi Alonso. Otro añadía que "hay que apoyar al equipo, y sobre todo al entrenador, y va poco tiempo, y hay que darle una oportunidad". Un debate intenso que refleja las dos corrientes de opinión que conviven ahora mismo en el madridismo tras el duro golpe en Champions.