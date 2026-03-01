Nilufar, exiliada iraní en España: "Es lo que necesitábamos, debilitar esta máquina de matar"

El ataque de Estados Unidos e Israel que ha provocado la muerte de Hamenei ha generado una ola de celebraciones en Irán. Tras su ejecución, el régimen de los ayatolas ha optado por sustituirlo con un nuevo consejo, dejando al país sin un líder supremo por primera vez. En una entrevista en 'La Mañana Fin de Semana' de la COPE, la activista iraní exiliada en España, Nilufar Saberi, ha descrito un ambiente de "júbilo infinito" entre la población.

A pesar de que las comunicaciones con Irán son muy complicadas, Saberi ha explicado que los mensajes que reciben muestran una celebración masiva. "Han tirado hasta petardos desde sus propias casas, han estado toda la noche celebrando la eliminación de uno de los criminales más grandes de la historia de la humanidad", ha relatado la activista sobre el sentir popular dentro del país.

DPA vía Europa Press 28 February 2026, Iran, Tehran: Smoke billows following an explosion in Tehran. The US and Israel struck targets across Iran on Saturday, including on the capital Tehran

El reto de una transición democrática

Para la oposición, este nuevo escenario representa una oportunidad clave. "Es lo que necesitábamos, lo que es debilitar esta máquina de matar, esa máquina de masacrar, para que el pueblo iraní tuviésemos más posibilidades de poder derrocarlo", ha afirmado Saberi. El objetivo final, según la activista, es caminar hacia una democracia igualitaria y secular, una meta que antes parecía inalcanzable frente a un "régimen armado hasta los dientes que no tiene ningún reparo en emplear la extrema violencia contra su propio pueblo".

Sin embargo, el camino no está exento de divisiones internas. Saberi ha reconocido que, si bien hay un anhelo común de cambio, no existe un consenso sobre el sistema de futuro gobierno de Irán. Una parte significativa de la población apoya a Retob Haslaví como figura para liderar la transición hasta la celebración de elecciones libres que determinen el nuevo sistema.

La conciliación de las voces

Frente a este apoyo, existen sectores minoritarios pero numerosos, como la extrema izquierda y los independentistas, que no lo aceptan. El arte, según Saberi, "consistirá en conciliar estas voces". La activista ha expresado su deseo de que el proceso sea pacífico para la población: "Lo que esperamos es que sea una transición lo menos violenta, sobre todo para los que están dentro, que ya bastante han tenido casi durante medio siglo".