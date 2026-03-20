Juan José Laso, agricultor: "Nos planteamos parar los tractores porque cuanto mejor lo haces, pierdes más dinero. El abono y el gasoil agrícola han sufrido un sobrecoste"

El sector agrario español atraviesa un momento crítico. La escalada de precios en los insumos básicos ha puesto contra las cuerdas a miles de profesionales del campo, que ven cómo sus costes se disparan sin poder repercutirlos en el precio final de sus productos. Así lo ha explicado el agricultor cerealista Juan José Laso en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, donde ha detallado la asfixiante situación que vive el sector y ha reclamado ayudas urgentes al Gobierno.

Laso, que se dedica al cultivo de trigo, cebada y maíz en Guadalajara, ha puesto cifras al problema. El abono nitrogenado, esencial para sus cultivos, ha duplicado su precio, pasando de costar "400 o 500 euros la tonelada" a "800 o 900 euros la tonelada". A esto se suma el encarecimiento del gasoil agrícola, que ha subido "cerca de un 40, 45 por 100", un incremento incluso mayor que el del gasóleo de automoción.

La paradoja del agricultor: trabajar más para perder más

Esta situación ha llevado a los agricultores a un "grado de incertidumbre total". El problema, según ha explicado Laso, es que no pueden subir los precios de venta porque estos se rigen por un mercado mundial de cereales que "no ha reaccionado ante este incremento de costes". La consecuencia es una paradoja dramática. "Estamos llegando a un momento de que si trabajas, contra más trabajes, contra mejor lo hagas, igual pierdes más dinero", ha advertido el agricultor.

Reclamaciones al Gobierno

Ante este panorama, el sector reclama al Ejecutivo tanto ayudas directas como ayudas fiscales para compensar la subida. Según los cálculos de Laso, una explotación media de herbáceos en España afronta un sobrecoste de 9.000 euros al año, y el conjunto de los agricultores españoles está asumiendo un coste extra de 41 millones de euros en solo una semana. Por ello, piden que el porcentaje de impuestos que el Gobierno está recaudando de más se utilice para apoyar a la agricultura, siguiendo el ejemplo de países como Bélgica, Italia, Grecia o Austria, que "ya han movido ficha".

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El origen: una crisis energética global

La situación del campo se enmarca en una crisis energética global más amplia, avivada por las tensiones geopolíticas.

El doctor en Física Nuclear y experto en energía, Manuel Fernández Ordóñez, ha explicado en 'Mediodía COPE' que la reciente oleada de ataques en el Golfo Pérsico, como el bombardeo de Irán sobre el yacimiento de gas que comparte con Qatar, ha disparado el precio del crudo hasta los 114 dólares por barril y ha provocado una subida del gas natural del 25%.

00:00 Volumen Descargar Pilar Abad Queipo Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear y experto en energía, explica en 'Mediodía COPE' las consecuencias de la guerra de Irán tras los bombardeos a los yacimientos de gas natural

Fernández Ordóñez ha señalado que la clave es la dependencia energética de Occidente. El mercado reacciona con pánico ante la posibilidad de desabastecimiento: "El mercado teme que pueda faltar y se anticipa a esto", ha señalado, usando la analogía de las compras masivas en el supermercado antes de una nevada. La conclusión del experto es clara: "Cuando algo que todo el mundo necesita puede escasear, pues su precio sube".

Aunque la estrategia a futuro pasa por las energías renovables y la descarbonización, Fernández Ordóñez ha recordado que son proyectos a largo plazo. Mientras tanto, "seguiremos sufriendo las volatilidades de los mercados". En este contexto, ha afirmado que mantener una industria nuclear fuerte es estratégico y ha lamentado que Europa lleve "décadas planificando políticas energéticas de manera poco efectiva". Como ha sentenciado, "necesitamos políticas a muy largo plazo, es algo que no se va a solucionar de un día para otro".