Benigno Pendás, catedrático de Ciencias Políticas, defiende la fortaleza de la Constitución: "Su ADN sigue válido"

Con motivo del 47 aniversario de la Constitución, Benigno Pendás, miembro del Consejo de Estado y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha analizado su vigencia en el programa 'La Mañana Fin de Semana' de la Cadena COPE con Fernando de Haro. A pesar de las dificultades, Pendás ha asegurado que "es un día de cumpleaños feliz", ya que la de 1978 es la Carta Magna "más duradera de la historia de España" y ha traído "los mejores años políticos y económicos en nuestro país".

TE PUEDE INTERESAR 47 años de Constitución

El 'ADN' constitucional sigue vigente

El catedrático de Ciencia Política ha defendido que los elementos nucleares del texto se mantienen. "El ADN de la constitución sigue siendo perfectamente válido", ha afirmado, refiriéndose a pilares como el estado social y democrático de derecho, la monarquía parlamentaria y un sistema autonómico que, según ha explicado, es compatible con una soberanía nacional única siempre que exista lealtad.

Estamos hablando de la historia de un éxito que ha traído los mejores años políticos y económicos en nuestro país" Benigno Pendás

Para Pendás, la palabra clave es "lealtad". Considera que si los actores políticos asumen los valores constitucionales y el sentimiento constitucional, el sistema puede continuar sin problemas. Sin embargo, ha lanzado una advertencia sobre las consecuencias de romper este consenso, afirmando que si se dan "circunstancias que superen esa validez en la constitución, pues entraremos en un terreno ahora mismo desconocido y, desde luego, indeseable".

Si se producen circunstancias que superen la validez de la Constitución, entraremos en un terreno desconocido e indeseable" Benigno Pendás

Las reformas necesarias

Preguntado por futuras reformas, Pendás no cree que haya que tocar lo sustancial. Aun así, ha señalado adaptaciones deseables, como eliminar la preferencia del varón en la sucesión a la corona, incorporar nuevos derechos tecnológicos para adaptar la Carta Magna a la era digital y, de forma destacada, "clarificar y cerrar el modelo autonómico de una manera precisa y concreta".