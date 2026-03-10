El comunicador Ángel Expósito ha explicado en su videoblog de La Linterna las claves por las que, a pesar del convulso escenario actual, Europa está ante su gran oportunidad. En un análisis sobre el panorama sociológico y político, Expósito sostiene que el continente se enfrenta a un momento decisivo para reafirmar su liderazgo y reconstruir un nuevo orden mundial.

Un mundo rodeado de extremismos y guerras

El punto de partida es un contexto "tremendamente complicado, lleno de populismos y extremismos". A esta situación se suman las guerras en el este y sureste del continente, el drama de la emigración desde África y la incertidumbre al otro lado del Atlántico, con la figura de un "Donald Trump completamente enloquecido", cuyas conversaciones con líderes como Putin siguen generando atención mediática como se puede leer en las noticias de actualidad internacional.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

A nivel interno, Expósito señala que somos "víctimas de unos ultras pro Putin de ultraderecha y de otros ultras pro Putin de ultraizquierda", una situación que se enmarca en un contexto político complejo que precisa de comparecencias como la que hará Sánchez en el Congreso, tal y como se informa en la última hora de la actualidad nacional. Afirma que "los extremos se tocan" y, en medio de esa polarización, figuras como Macron, Von der Leyen o Costa tienen la responsabilidad de actuar.

Europa está, estamos ante nuestra gran oportunidad"

EFE El presidente ruso, Vladimir Putin

La oportunidad de liderar un nuevo orden

Ante este panorama, el director de La Linterna subraya la necesidad de "reconstruir, desde el corazón de la Unión Europea, un nuevo orden mundial". Expósito considera que el "enemigo principal está en Rusia" y que los ataques llegan "por todos los frentes". Citando a una fuente de Armenia, describe la situación como un "bofetón, a ver si espabilamos", que debe servir como revulsivo para que Europa asuma su papel.

A pesar de las dificultades, el mensaje es optimista. Expósito recalca que "Europa está, estamos ante nuestra gran oportunidad" porque, con todos sus problemas, el continente sigue siendo un referente. La conclusión es clara y contundente al afirmar que Europa es "la mejor región del mundo para vivir, para morir, para ser refugiado, para ser jubilado, para ser niña".