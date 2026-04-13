La mafia de los narcotúneles de Ceuta que corrompía a policías en ambos lados de la frontera: "Desembocaban en terreno militar de Marruecos"

La operación llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado a finales de marzo ha destapado una compleja trama mafiosa detrás de los narcotúneles descubiertos en Ceuta. La investigación ha puesto sobre la mesa una maquinaria de corrupción policial que operaría a ambos lados de la frontera, con conexiones que se extienden hasta el puerto de Almería. Los dos principales detenidos son Mustafa Chairi Brousy, considerado el capo, y Ángel Albarracín, un exguardia civil. La red mantenía además vínculos con uno de los narcotraficantes más importantes de El Estrecho, Abdellah El Haj Sadek el Menbri, conocido como el "Messi del hachís", quien huyó de España en 2019.

La red de corrupción se extiende hasta Almería

La preocupación por el alcance de la trama ha crecido al descubrirse que sus tentáculos no solo implicaban a funcionarios en la frontera de Ceuta, sino que llegaban hasta Almería e incluso Madrid. Según las escuchas policiales, un grupo de guardias civiles en el puerto almeriense presuntamente permitía el paso de droga a cambio de dinero. La magnitud de la operación queda patente en la incautación de un camión en Almería que transportaba 15 toneladas de hachís, un cargamento valorado en más de 20 millones de euros, dado que el kilo en origen se estima en 1.800 euros.

EFE Vista general del Polígono del Tarajal en Ceuta, próximo a la frontera con Marruecos donde se localizó una infraestructura subterránea presuntamente utilizada para el traslado de droga.

Ángel Albarracín, el exguardia civil que jugaba a dos bandas

El papel de Ángel Albarracín, el exguardia civil detenido, es una de las claves de la investigación. No actuaba como un simple facilitador, sino que está acusado de pertenencia a organización criminal, blanqueo y narcotráfico. Durante la investigación, Albarracín intentó evitar la prisión alegando que trabajaba como confidentef para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, mientras simultáneamente participaba en las actividades delictivas de la red. Las grabaciones revelan su doble juego, pues informaba a la banda sobre posibles investigaciones y, al mismo tiempo, se quedaba con parte de la mercancía para venderla.

Las intervenciones telefónicas son explícitas y en ellas se le escucha decir que "él no es un corrupto, que él lo que de verdad es es un traficante". Esta dualidad ha evidenciado una [disfunción entre cuerpos policiales], ya que la Policía Nacional no estaba al tanto de su condición de confidente para la Guardia Civil. Finalmente, el juez ha decretado [prisión sin fianza] para Albarracín.

EFE La Guardia Civil ha localizado un túnel que conecta Ceuta con Marruecos durante la inspección que este miércoles está realizando en varias naves del Polígono Industrial del Tarajal, junto a la frontera con Marruecos

Los narcotúneles, un riesgo para la seguridad nacional

La investigación no solo se centra en la corrupción, sino también en los propios narcotúneles. El capo, Mustafa Chairi Brousy, se jacta en las grabaciones de ser "el verdadero dueño del túnel", y de las conversaciones se desprende que podría existir un tercer túnel aún no descubierto. Estas infraestructuras suponen un grave riesgo para la seguridad nacional, ya que podrían ser utilizadas para introducir armas, explosivos o facilitar la fuga de terroristas.

Lo más sorprendente es que los dos túneles localizados parten de naves industriales cercanas a la frontera del Tarajal, en Ceuta, y desembocan en un descampado que es terreno militar en Marruecos, lo que sugiere una posible connivencia al otro lado de la frontera. Debido a la complejidad y las múltiples conexiones del caso, un juez de Ceuta se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional y el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil se ha incorporado a las pesquisas para aclarar el alcance de la corrupción dentro del cuerpo.