Marc Vidal, inversor: "España no tiene un problema de vivienda, lo que tiene es un problema crónico de planes de vivienda"

El analista económico Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado el nuevo plan de vivienda presentado por el Gobierno. Vidal ha señalado que el objetivo del plan es afrontar el bajo porcentaje de vivienda pública en España, que apenas alcanza el 2,5% del total, una cifra muy alejada del 24% de Holanda o el 17% de Austria. El plan contará con una dotación de 7.000 millones de euros para intentar revertir esta situación.

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Sin embargo, el analista ha mostrado su escepticismo, recordando la larga lista de planes anteriores que no han solucionado el problema. Marc Vidal ha enumerado los planes de vivienda fallidos de los periodos 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016, 2018-2021 y 2022-2025, antes del actual, que abarca desde 2026 a 2030. Esta sucesión de iniciativas le ha llevado a afirmar que "España no tiene problema de vivienda, lo que tiene es un problema crónico de planes de vivienda".

Medidas que no construyen pisos

El nuevo plan gubernamental incluye medidas como blindar las viviendas de protección oficial de forma permanente para que no se privaticen, protocolos antifraude en las adjudicaciones y ayudas de 300 euros mensuales para jóvenes. A pesar de ello, Vidal ha sido tajante al respecto, subrayando que "el problema es que ninguna de esas medidas construye un solo piso".

España no tiene problema de vivienda, lo que tiene es un problema crónico de planes de vivienda"

Según el experto, los 7.000 millones anunciados "tendrán que atravesar convenios, licitaciones, urbanizaciones y aprobaciones municipales que tardarán entre 5 y 10 años en llevar a cabo". Por tanto, ha concluido que el principal cuello de botella no es solo financiero, sino que "es regulatorio", ya que España carece de "un mecanismo ágil para que el suelo llegue al mercado". Vidal ha defendido la necesidad de "un operador con autonomía real que pueda licitar sin depender de cualquier ciclo político".

Salarios y burocracia, el verdadero problema

Marc Vidal ha profundizado en las causas estructurales del problema, destacando que "los salarios en España llevan 15 años sin seguir el ritmo del mercado inmobiliario", lo que ha generado una "insolvencia estructural en gran parte de la población". Este factor, según él, es todavía más difícil de resolver que la propia disponibilidad de vivienda.

Alejandro Martinez Velez La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez

A la precariedad salarial se suma que "construir en España es un ejercicio de resistencia burocrática", con licencias que tardan años, impuestos sobre el suelo que desincentivan la promoción y un sector de la construcción debilitado. Vidal ha recordado que la industria "perdió ya un tercio de sus trabajadores cualificados tras el desastre de 2008".

Finalmente, el analista ha ironizado sobre la proliferación de planes, coincidiendo con el presentador, Jorge, en que parece haber "un plan de vivienda por cada campaña electoral". Vidal ha concluido con una advertencia: "a este paso, van a haber más planes de vivienda promovidos por el gobierno que promovidas por el gobierno".