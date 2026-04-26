Juanma Castaño culpa a la propia prensa de la polémica del pasillo en el fútbol: "Hemos convertido un acto de honor y reconocimiento en una humillación"

El debate sobre el pasillo a los campeones ha vuelto a encenderse, con un Clásico a la vista en el Camp Nou y la posibilidad de que el Barcelona llegue como campeón de LaLiga ante el Real Madrid. , Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', ha señalado directamente a los medios de comunicación como los principales responsables de la polémica, asegurando que han desvirtuado el sentido original de este gesto de reconocimiento.

Castaño ha afirmado con rotundidad que el fútbol "no es así" en comparación con otros deportes más caballerosos como el tenis, donde priman los gestos de respeto. En su opinión, la prensa ha jugado un papel clave en esta transformación. "Yo creo que porque la prensa es, son somos los que ponemos este tema sobre la mesa, y hemos convertido, efectivamente, un acto de agradecimiento, con honor y de reconocimiento en una humillación", ha sentenciado durante el programa.

Esta visión choca con la de otros colaboradores del programa, que consideran que hacerle el pasillo a un rival histórico "es más humillante que perder el partido". La discusión ha puesto de manifiesto dos formas opuestas de entender una de las tradiciones más comentadas del fútbol español.

La postura de los futbolistas

En medio del debate, se han recordado las palabras del jugador del Barça, Eric García, que ofreció una perspectiva desde el vestuario. El defensa se ha mostrado partidario de mantener el gesto como una señal de cortesía. "Cuando un rival te gana una competición, te gana una final o gana la copa, creo que hay que, bueno, dar un mínimo de respeto", ha comentado García.

El futbolista ha ido más allá, asegurando que la decisión no dependería de la rivalidad. "Yo creo que si fuera por nosotros, creo que haríamos el pasillo, o fuera al Madrid o fuera al rival que fuera", ha declarado, aunque ha matizado que, si se da la situación, "ya veremos qué pasa".