Las rutas del hachís se convierten en la nueva autopista de la cocaína en Europa

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala que utilizaba las rutas del hachís para introducir grandes cantidades de cocaína en Europa. En una de las mayores operaciones del año, los agentes han incautado casi cinco toneladas de droga y han detenido a diez personas que ya se encuentran en prisión. La red usaba la costa de Huelva como puerta de entrada para la droga procedente de Sudamérica.

Una red organizada y fuertemente armada

La investigación, bautizada como operación Brada, culminó el pasado 13 de marzo. Los agentes detectaron cómo la red introdujo un cargamento de 5.000 kilos de cocaína en las costas de Huelva mediante embarcaciones de alta velocidad. Desde allí, la droga era transportada por carretera hasta puntos de almacenaje seguros.

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A la mañana siguiente, fue interceptada una furgoneta cargada con más de una tonelada de cocaína mientras se dirigía a Utrera (Sevilla). Su conductor fue detenido junto a otros dos individuos que viajaban en un turismo realizando labores de contravigilancia. Para proteger la mercancía, portaban un arma larga de guerra, una pistola y un inhibidor de frecuencia, lo que demuestra la peligrosidad del entramado.

Dos 'guarderías' en Huelva y Sevilla

Las actuaciones continuaron con la entrada en dos viviendas que funcionaban como guarderías para la droga. En un inmueble de Gibraleón (Huelva), el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) intervino más de 3.500 kilogramos de cocaína, cuatro fusiles de asalto Kalashnikov y dinero en efectivo. Cinco personas fueron detenidas en el asalto.

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En el segundo registro, en Utrera (Sevilla), se localizaron otros 400 kilogramos de cocaína y se arrestó a dos personas más. La operación se ha saldado con un total de 10 detenidos como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo.

Andalucía como base de operaciones

La investigación ha constatado la existencia de una red perfectamente estructurada que usaba Andalucía como puerta de entrada a Europa, con destino final en países del centro del continente. La totalidad de lo intervenido asciende a cinco toneladas de cocaína, cinco armas de guerra, una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

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Este cambio de estrategia evidencia la capacidad de adaptación de las redes criminales, que ahora aprovechan la infraestructura del hachís para un negocio más rentable. La investigación ha sido dirigida por el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga.