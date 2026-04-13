El Papa habla desde el Evangelio

Durante el vuelo desde Roma a Argel, en la primera etapa del viaje apostólico que le llevará por cuatro países de África, León XIV ha dejado claro que su misión es llevar el mensaje del Evangelio, y eso supone llamar a las cosas por su nombre, y atreverse a decir alto y claro que son bienaventurados los constructores de la paz. A raíz de las extemporáneas críticas de Donald Trump, acusándole falazmente de ser débil frente a los regímenes criminales, León XIV ha recordado que él no es un político y ha dicho que no va a entrar en debate con Trump, a cuya administración no teme. Lo que sí va a seguir haciendo es alzar la voz contra la guerra, promover la paz y fomentar el diálogo y el diálogo con los Estados para buscar soluciones a los problemas del mundo.

Desde Argel, ha pedido a los responsables públicos que se conviertan en protagonistas de un nuevo rumbo de la Historia, sobre todo ante las continuas violaciones del derecho internacional y las tentaciones neocoloniales que hoy existen. El futuro no pasa por multiplicar incomprensiones y conflictos sino por buscar el camino de una paz justa.

El mensaje del Papa es muy claro, el de la paz que viene de Dios y que encarna Jesús en el Evangelio. León XIV lo proclama a todo el que quiera escucharle, y lo dirige también a todos los líderes del mundo, no solo a Trump. Con sus gestos y palabras está mostrando la libertad de la Iglesia frente a los poderes del mundo y su fidelidad a la misión que se le ha encomendado.