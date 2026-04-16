¡El futuro de la banca ya está aquí y es digital!

Como comentaban Pilar y Carlos Herrera, el 77,6% de los internautas en España ya utiliza la banca electrónica de forma habitual. En este escenario, CaixaBank consolida su liderazgo con cifras récord en el ejercicio 2025:

Un 30% más de altas digitales.

Un 23% de incremento en contrataciones online (seguros, ahorro, tarjetas...).

Imagin, su neobanco, ya supera los 4 millones de usuarios, conquistando al 40% de los jóvenes.

Con la renovación de su app y soluciones innovadoras como Cashback, CaixaBank se sitúa a la vanguardia con más de 12 millones de usuarios activos. ¡Gestionar tus finanzas nunca fue tan cómodo y seguro!