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¡El futuro de la banca ya está aquí y es digital!

Caixabank. Tú y yo. Nosotros

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Escucha la sección de CaixaBank del jueves 16 de abril

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

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Como comentaban Pilar y Carlos Herrera, el 77,6% de los internautas en España ya utiliza la banca electrónica de forma habitual. En este escenario, CaixaBank consolida su liderazgo con cifras récord en el ejercicio 2025:

  •  Un 30% más de altas digitales.

  •  Un 23% de incremento en contrataciones online (seguros, ahorro, tarjetas...).

 Imagin, su neobanco, ya supera los 4 millones de usuarios, conquistando al 40% de los jóvenes.

Con la renovación de su app y soluciones innovadoras como Cashback, CaixaBank se sitúa a la vanguardia con más de 12 millones de usuarios activos. ¡Gestionar tus finanzas nunca fue tan cómodo y seguro! 

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