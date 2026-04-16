"El Madrid hoy ha estado por encima de lo que pensabais la gran mayoría, nadie pensaba que iba a ser capaz de someter al Bayern"

El Real Madrid ha caído eliminado de la Champions League 2025-26 este miércoles frente al Bayern de Múnich con un marcador global de 6-4. El partido de vuelta en el Allianz Arena finalizó 4-3 para los bávaros, pero la sensación que ha quedado en el ambiente es que el conjunto blanco estuvo por encima de las previsiones, un debate que se ha analizado en el tertulión de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

Una eliminación en cuatro minutos

Tras una primera parte frenética con un 2-3 a favor de los blancos, el equipo de Álvaro Arbeloa vio cómo se le escapaba la eliminatoria en el tramo final. La expulsión de Eduardo Camavinga por doble amarilla en el minuto 85 fue el preludio del desenlace.

En la tertulia de Tiempo de Juego, los comentaristas han señalado la rapidez de los acontecimientos. "La estocada de Luis Díaz ha sido rapidísima", se ha comentado sobre el gol del 3-3 en el minuto 88, que llegó tras un taconazo de Musiala. Con el equipo ya mermado, Michael Olise sentenció en el 94 para poner el 4-3 definitivo y acabar con el sueño europeo del Madrid.

EFE Arda Güler del Real Madrid (derecha) en acción contra Michael Olise del Bayern de Múnich durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern de Múnich y el Real Madrid, en Múnich.

La sensación en el plató de COPE era unánime: la inferioridad numérica fue clave. "Si la prórroga con 10 estabas muerto", han apuntado, subrayando que el equipo ya se preparaba para un tiempo extra con un Valverde mermado físicamente.

Un plan que rozó la gesta

A pesar de la derrota, el análisis principal en El Partidazo de COPE ha girado en torno a la inesperada competitividad del equipo. "El Madrid hoy ha estado por encima de lo que pensabais la gran mayoría", ha sido una de las ideas más repetidas durante el programa. La percepción general antes del encuentro no auguraba que el conjunto blanco fuera a plantar cara de manera tan contundente.

Nadie pensaba que el Madrid iba a ser capaz hoy de someter al Bayern"

Manolo Lama ha defendido el planteamiento de Arbeloa como el único posible. "Mire usted, es que la única manera de ganar el Madrid es como ha intentado", ha explicado, refiriéndose a una estrategia de "todos atrás y a correr". Este enfoque, aprovechando los espacios a la espalda de la defensa bávara, permitió al Madrid no solo marcar tres goles, sino también fallar numerosas ocasiones, como alguna de un Vinicius que no tuvo su mejor noche.

EFE Kylian Mbappé (C) del Real Madrid celebra con sus compañeros Jude Bellingham (I) y Vinicius Junior (D) tras marcar el gol que puso el 2-3 en el marcador durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el FC Bayern Munich y el Real Madrid, en Múnich.

Errores y nombres propios

El partido ha sido un intercambio de golpes desde el primer minuto. Arda Güler adelantó al Madrid en el primer minuto tras un grave error de Neuer, pero la alegría duró poco. El Bayern empató en el minuto 6 por medio de Pavlovic tras un fallo de Lunin, un toma y daca que ha marcado el encuentro y que resume la idea de que "el partido ha empezado con un regalo del Bayern al Madrid y 1 del Madrid al Bayern".

El partido ha empezado con un regalo del Bayer al Madrid y 1 del Madrid al Bayer"

Los errores individuales han costado caro. El error de Neuer al inicio contrastó con el de Lunin, mientras que en la tertulia se ha señalado la fragilidad defensiva en los goles alemanes. También se ha debatido sobre la decisión de mantener a Fede Valverde en el campo a pesar de sus problemas físicos: "Valverde cojo es un cojo contra Luis Díaz, que es precisamente el que ha metido el gol".

Como es habitual, el análisis posterior ha estado lleno de hipótesis sobre lo que pudo ser. Se ha mencionado que el partido "lo imaginas con Courtois y puede tener otro final", en una temporada en blanco para el Real Madrid donde se ha echado de menos al mejor portero del mundo. Pese a todo, ha quedado claro que "no se puede dudar del Madrid en Europa", ya que su presencia impone un respeto único en los rivales.