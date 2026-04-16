La UE pone el ojo en los vuelos comerciales: estudia restringir los trayectos de avión que no sean esenciales para ahorrar energía

La periodista Pilar García de la Granja, en su sección 'La píldora económica' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado las últimas medidas que Bruselas estudia para hacer frente a la crisis energética. El objetivo es ahorrar ante la subida de los carburantes como consecuencia directa de la guerra de Irán. Por ello, la Comisión Europea ha enviado una carta a los 27 países miembros con un mensaje claro: es necesario prepararse para ahorrar combustible.

Medidas para el ahorro

Según ha explicado García de la Granja a Carlos Herrera, Bruselas ha lanzado una serie de recomendaciones. Entre ellas se encuentra implantar un día de teletrabajo a la semana, siempre que sea posible, y reducir la velocidad en carreteras, autovías y autopistas para consumir menos combustible. Además, se plantea abaratar el transporte público y fomentar el coche compartido.

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

La propuesta de reducir los límites de velocidad en al menos 10 km/h significaría, en la práctica, no poder superar los 110 km/h. En el paquete de medidas también se estudia la posibilidad de restringir vuelos en trayectos no esenciales, una opción que, según la periodista, "habrá que estudiarlo".

Nuevas y viejas propuestas

Entre las propuestas más contundentes que la Comisión ha trasladado a las capitales destaca la posibilidad de implementar sistemas de rotación de vehículos por matrícula en las grandes ciudades. Esta medida, recuperada de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), permitiría la circulación en días alternos.

Pilar García de la Granja ha señalado que, a diferencia de la guerra de Ucrania, la Comisión "no quiere repetir una nueva oleada de ayudas generalizadas que alivien el problema de forma inmediata, pero disparen el gasto público de los países". De ahí sus advertencias sobre la rebaja de impuestos a los carburantes en España.

Garantizar el suministro

Este planteamiento supone un giro en el discurso de la Comisión. Aunque Bruselas insiste en que la UE cuenta con reservas suficientes, la postura oficial es de cautela. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, ha advertido que "debemos estar preparados para una perturbación potencialmente prolongada" debido a la tensión en el estrecho de Ormuz.

Debemos estar preparados para una perturbación potencialmente prolongada" Dan Jørgensen Comisario de Energía de la UE



Para asegurar el suministro, la Comisión pide a los Estados miembros que mantengan sus refinerías funcionando a plena capacidad y que aplacen cualquier mantenimiento no urgente. También se recomienda aumentar el uso de biocarburantes para aliviar la presión sobre los combustibles fósiles, mientras las reservas europeas se sitúan por encima del 28% de su capacidad.

Finalmente, Pilar García de la Granja ha ofrecido su propia reflexión sobre la situación en España. La periodista ha afirmado que "algo muy fácil en España para tener energía limpia, barata y consumir menos gas se llama energía nuclear y no cerrar la central de Almaraz".