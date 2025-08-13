Óscar Puente se defiende de las críticas por sus tuits: "Si han servido para poner el dedo en la llaga, bienvenidos"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido en rueda de prensa junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en Almería.

Los miembros del ejecutivo han contestado a los grandes temas de la actualidad nacional como los incendios y a cuestiones que les atañe de forma particular, como la polémica generada con la actuación del titular de Transportes en su red X, con unas publicaciones en medio de los incendios que se han cobrado dos vidas humanas, en las que para meterse con los dirigentes del PP de Castilla y León, decía que "en CyL está calentita la cosa".

bueno esta pregunta era bastante previsible no y me sirve para para hacer una reflexión general sobre la política de nuestro país no más allá de la política de este país es un partido que se juega por distintos actores distintos equipos pero las reglas no son las mismas para todos decir hay quien puede meter gol con la mano y a quién tiene que ir con las manos atadas a la espalda por qué les digo esto claro aquí cuando uno exige responsabilidades a un gobernante del Partido Popular pasan siempre dos cosas la primera hay una un ejército de de personas medios de comunicación etcétera que sale a la Vidarte automáticamente aunque estés pidiendo lo mismo que piden ellos cuando están en la oposición hoy leía unas declaraciones de Moreno Bonilla del año 2018 agosto del del 18 en el que decía que en Andalucía había una presidenta ausente porque no había estado al pie del cañón cuando sucedieron los incendios de Andalucía de aquel año 2018 dónde está hoy Moreno Bonilla es tan grave pedirle a Moreno Bonilla que esté al pie del cañón cuando hay incendios importantes en su territorio es para que la gente se indigne o para que haya quien quien se eche las manos a la cabeza pero es que en mi caso concreto es mi tierra Castilla y León la que se está quemando como se quemó en el año 2022 la provincia de Zamora entera han pasado tres años y no ha cambiado absolutamente nada la misma desidia la misma irresponsabilidad yo el otro día me hace gracia no porque además la segunda que surge es la ley del embudo y la demagogia la primera es lapidar la segunda es la ley del embudo y la demagogia lo ancho para unos lo estrecho para los demás dicen que yo me cachondeado de los incendios no no yo no me cachondeo de nada ni he hecho ninguna broma con nada porque esto no tiene ninguna gracia yo lo que he expresado es mi indignación y hay quien expresamos la indignación de una manera y otros las la expresan de otra yo generalmente me sale la ironía y el sarcasmo y eso es lo que he utilizado en este caso hay quien quiere quedarse con eso quédense con lo que para mí es importante y enlazo con