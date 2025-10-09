Carlos Herrera, tras ser premiado en Alcalá de Henares: "No soy partidario de contar los tiempos que nos tocan con miedo, sino con las mejores voces"

Carlos Herrera ha sido reconocido en Alcalá de Henares con el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras 2025, un galardón que distingue su trayectoria de más de cuarenta años en la comunicación y su compromiso con la verdad, la palabra y la libertad. El comunicador almeriense ha recibido el premio en el Teatro Salón Cervantes, durante una gala en la que ha pronunciado un discurso lleno de humor, gratitud y reflexión sobre los tiempos que vivimos.

“No soy partidario de vivir ni de contar los tiempos que nos tocan con miedo”, ha dicho Herrera ante un auditorio lleno. “Prefiero reunir a las mejores voces que nos ayuden a entenderlo, activar algunas alertas y cabalgar a lomos de la actualidad sin soltar las bridas ni caer al suelo”, ha añadido.

Carlos Herrera, en Alcalá de Henares

“Utilizo la ironía como una vieja espada para defenderme del toro de la vida”

Con su característico estilo cercano, el director de Herrera en COPE ha agradecido al Ayuntamiento de Alcalá y al jurado el reconocimiento, y ha recordado su relación con la literatura y su admiración por Cervantes, “que forma parte de mi vida desde niño”.

“Cuando me dijeron que el premio era en Alcalá, el día de San Cervantes, pensé: ¿cómo no voy a ir?”, ha señalado. “Esta ciudad es el lugar donde la palabra se celebra como arte, y eso para alguien de la radio es casi una obligación”, añade Herrera.

El periodista ha querido también rendir homenaje a su familia y a las raíces que lo marcaron. “Mi abuelo catalán me enseñó a amar los libros. Tenía una pasión cervantina enorme, tanto que se sabía de memoria el Quijote de Villanueva de los Infantes”, ha recordado con emoción.

Carlos Herrera, al recibir el premio en Alcalá de Henares

En un tono más distendido, Herrera ha hecho gala de su ironía al mencionar uno de sus comentarios virales en la radio, tras la muerte de Robert Redford: “Utilizo la ironía como una vieja espada para defenderme del toro de la vida. Dije que los guapos quedábamos huérfanos cuando murió Robert Redford… era, claro, una broma. Pero hay quien no entendió el humor”.

El comunicador ha aprovechado su intervención para reflexionar sobre el momento actual que vive el mundo, asegurando que no se debe mirar hacia otro lado, pero tampoco dejarse dominar por el miedo.

“Vivimos una convulsión geopolítica que decidirá el futuro de todos”, ha explicado. “No podemos contarlo desde el temor ni desde la resignación. Hay que hacerlo con perspectiva, con rigor y con las mejores voces posibles”.

"gracias por los galones que solo alcalá puede conceder"

Herrera ha concluido su discurso con un mensaje cargado de compromiso con su profesión y con su público: “Cada vez que se encienda la luz roja del estudio, tendré presente que quien habla a España lo hace con los galones que solo Alcalá puede conceder. Gracias de corazón”.

El jurado de los Premios Ciudad de Alcalá ha destacado de Herrera su capacidad para “mantener viva la esencia de la radio como arte”, su compromiso con la libertad y su habilidad para “manejar el humor, la ironía y la cercanía con el oyente”.

Durante el acto, Antonio Naranjo, colaborador y amigo de Herrera, ha sido el encargado de presentarle, subrayando que “muchos han trabajado en la radio, pero Herrera no trabaja en la radio: Herrera es la radio”.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judit Piquet Flores, ha definido al comunicador como “una de las grandes voces de España, un periodista valiente, lúcido y comprometido con la libertad”. También ha recordado los años en los que vivió amenazado por ETA, “sin dejar nunca de ejercer su oficio con valentía y sentido del humor”.

Carlos Herrera, durante los premios en el Teatro Cervantes

“Ha hecho del humor, la ironía y la simpatía su sello de identidad”, ha señalado Piquet. “Y eso es lo que lo ha convertido en una voz tan querida por millones de españoles”.

A sus 68 años, Carlos Herrera sigue siendo una de las figuras más escuchadas y respetadas del panorama mediático español. Desde su estudio en COPE, continúa cada mañana conversando con España con la mezcla de rigor, emoción y sentido del humor que lo caracteriza.