El alcalde de San Javier (Murcia) reclama soluciones tras el desborde de las ramblas por la dana Alice

El paso de la DANA por la Región de Murcia ha dejado una estampa complicada en San Javier. Una vez que ha salido el sol, "pudimos ver todo lo que habían hecho estas ramblas", ha explicado el alcalde del municipio, José Miguel Luengo, en e'Mediodía COPE', donde ha detallado los efectos del temporal.

Ramblas desbordadas y vecinos evacuados

El principal temor de las autoridades se ha confirmado con el desbordamiento de varios cauces. "No es que haya habido riesgo de desbordamiento, es que el trasvase Tajo-Segura se desbordó en El Mirador", ha afirmado Luengo, quien ha recordado que ya se advirtió de esta posibilidad a la Confederación Hidrográfica del Segura. En total, 36 vecinos fueron desalojados y aún no han podido regresar a sus casas, mientras que los servicios de emergencia recibieron más de 300 avisos.

ROBERTO PLAZA Una calle de Alicante cortada tras las fuertes lluvias por la Dana ‘Alice’, a 10 de octubre de 2025, en Alicante (España).

Una solución que no llega

El alcalde ha señalado que las demandas para solucionar este problema se han realizado "en frío" durante los últimos años, mucho antes de esta DANA. La actuación principal se centra en la Rambla de Cobatillas, la más importante que afecta al municipio, para la que el Ayuntamiento ya propuso construir diques de contención tras las graves inundaciones de 2016.

Según ha informado el propio alcalde, parece que finalmente se licitarán nueve diques que ayudarían a gestionar el agua. Luengo ha insistido en que el problema se origina aguas arriba, fuera del municipio. "Las obras que se han hecho en los últimos años han funcionado muy bien, de drenaje, pero claro, lo que llueve aguas arriba es incapaz de poder absorberse en el municipio de San Javier", ha concluido.