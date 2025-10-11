Lilian Tintori carga contra el silencio del Gobierno por el Nobel a María Corina Machado: "Quien calla es cómplice de Maduro"

La opositora venezolana Lilian Tintori ha criticado con dureza el silencio del Gobierno de España pasadas más de 24 horas desde el anuncio del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. En una entrevista en 'Mediodía COPE', Tintori ha asegurado que la ausencia de declaraciones por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez les convierte en "cómplices" del régimen de Nicolás Maduro.

Tintori ha afirmado que "el mundo necesita líderes valientes, no líderes silentes" y ha interpelado directamente a quienes no se han pronunciado. "El que hoy hace silencio ante este gran reconocimiento a María Corina Machado es cómplice de Nicolás Maduro", sentenció, añadiendo que "quien no lo haga está del lado del Cartel de los Soles", en alusión al régimen chavista.

Un impulso para la libertad

Para la activista y esposa del también opositor Leopoldo López, el galardón ha sido recibido con "emoción y orgullo". Según sus palabras, "la sensación es que la justicia llegó" y que "el mundo reconoce el esfuerzo de María Corina y de la lucha de miles de venezolanos". Tintori ha subrayado que este Nobel también pertenece a los presos políticos, a quienes considera "héroes", y ha exigido su liberación inmediata.

CONTACTO vía Europa Press María Corina Machado

Lilian Tintori se ha mostrado convencida de que el premio es "un impulso" que acerca a Venezuela a un cambio. "Estamos más cerca de la libertad, hay muchísima presión al régimen de la dictadura", ha declarado, calificando a sus dirigentes como "delincuentes" que "ya se tienen que ir". A su juicio, este reconocimiento es "un paso firme para la libertad de Venezuela", mostrándose "llena de optimismo y de esperanza".

Reconocimiento a la constancia

Durante la entrevista, ha recordado los años de trabajo conjunto con Machado, como en la iniciativa 'La Salida' de 2014, en la que también participaron su marido, Leopoldo López, y Antonio Ledezma. Tintori ha descrito el Nobel como "un reconocimiento a la constancia de ella, a su perseverancia, a su amor por Venezuela", y ha destacado que el premio "resalta que siempre hemos querido un cambio en paz"