Salud Pública advierte que es la “peor” temporada de gripe de los últimos 15 años

El subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha señalado que la temporada actual de gripe es “atípica” y la “peor” en contagios de los últimos años. Mendioroz ha afirmado que esta temporada de gripe tiene una incidencia “muy superior a la de los últimos 15 años” y mucho por encima de los picos más altos que se han registrado en este periodo. Salud Pública sitúa el pico de contagios hacia la semana que viene, coincidiendo con Navidad, si bien apunta que las interacciones sociales de las fiestas podrían hacer que este techo se alargara.

Incidencia de la gripe disparada

La semana del 8 al 14 de diciembre, la incidencia estimada es de 766 casos por 100.000 habitantes, cuando la semana anterior fue de 421 y se multiplicó por 2,5 la de la semana previa. Mendioroz explica que los contagios de gripe se encuentran muy por encima de las últimas temporadas, en que Cataluña ha tenido implementada la red centinela para recoger datos sobre los virus respiratorios. “Es la peor temporada gripal desde hace muchos años y la peor que yo he visto como responsable sanitario”, ha afirmado.

La variante de gripe H3N2, la predominante

Salud explica que un 80% de los casos de gripe son de la variante A (H3N2) variando K, por encima de la A (H1N1pdm09) un20%. La variante K se ha detectado en todos los continentes. Además, en los países del hemisferio sur, donde ya se ha superado el pico epidémico y están en fase de descenso, no se ha observado una gravedad de la enfermedad inusualmente alta.

A pesar de que la variante K muestra cierta divergencia respecto a algunas vacunas de referencia, no se ha observado una gravedad más elevada de los casos en ningún país, y se espera que la vacuna continúe proporcionando protección contra las formas graves de la enfermedad.

Cobertura vacunal de la gripe

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 66% para los mayores de 80 años y del 53% para las personas de entre 70 y 79 años. En cuanto a la covid, la cobertura vacunal es del 55% para los mayores de 80 y del 39% por las personas entre 70 y 79.

Desde Salud recuerdan que vacunarse es muy importante

En los niños entre seis meses y cinco años, la cobertura frente a la gripe es del 40%. En cuanto al VRS; la cobertura acumulada es del 94% en los nacidos entre abril y septiembre; y del 69,6% en los nacidos entre octubre y mayo, hecho que representa una cobertura total del 88,3%.

¿Cuál es el tiempo de contagio de la gripe?

Salud asegura que el virus de la gripe es contagioso desde un día antes de empezar a notar los síntomas hasta cinco días después. El Ministerio de Sanidad alarga el plazo más allá de los siete días en el caso de los más pequeños y las personas con problemas en el sistema inmunitario.

Salud estima que entre un 30 y un 50% de las personas infectadas con el virus de la gripe son asintomáticas. En estos casos, también pueden transmitir el virus, como pasa con la covid. Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan la vacuna antigripal a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, y en toda la población que conviva con personas de riesgo. Además, Salud también ha recuperado la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, hospitales y residencias.