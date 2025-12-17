Aragón se acerca al pico de la gripe con una cepa inesperada: "La Navidad va a ser una incógnita"

Aragón cumple un mes inmersa en la epidemia de gripe, con una tasa de incidencia que se sitúa en los 350 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque en Zaragoza la transmisión parece ralentizarse pese a superar los 384 casos, la situación es diferente en el resto de la comunidad.

En Teruel, los contagios se han duplicado en solo una semana, mientras que Huesca también experimenta un ascenso pronunciado, lo que obliga a mantener la guardia. Los hospitales ya han comenzado a reforzar servicios clave como neumología o medicina interna para hacer frente al aumento de la presión asistencial.

La jefa del servicio de vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones, Begoña Adiego, ha explicado en los micrófonos de COPE Zaragoza que, si bien es difícil hacer predicciones exactas, la evolución sigue los patrones esperados. "Si hay algo que caracteriza a la gripe, es su imprevisibilidad", ha señalado Adiego, aunque ha añadido que, tras superar el umbral epidémico en la semana 47, lo habitual es que la curva ascienda durante tres o cuatro semanas. "Lo esperable es que estemos muy cerca ya del pico epidémico, pero nunca se puede decir nada seguro de la gripe".

La Navidad y la nueva cepa H3

El periodo navideño introduce un factor de incertidumbre en todas las previsiones. Por un lado, hay un "cambio en los comportamientos sociales que influyen muchísimo en la transmisión de los virus respiratorios", ha apuntado la experta.

Sin embargo, este efecto se ve contrarrestado por el cierre de los colegios, lo que reduce la circulación del virus en el grupo de población que más lo transmite: los niños. Por ello, Adiego insiste en la importancia de medidas preventivas como el lavado de manos, la ventilación de espacios y el uso de mascarillas en personas con síntomas.

Este año, la gripe A está siendo impulsada mayoritariamente por una cepa H3 que ha sorprendido a los expertos. No se trata de una mutación que implique un riesgo pandémico, sino de una variante distinta a la que se esperaba que circulara.

Adiego aclara que en temporadas anteriores predominaban los virus H1, y ahora el protagonismo de esta cepa H3, sumado a una ligera mutación sobre la prevista, ha provocado un desajuste parcial con la vacuna. "La vacuna está un poco alejada filogenéticamente del virus que está circulando en estos momentos", ha reconocido.

La vacuna sigue siendo la mejor herramienta

Pese a este desajuste, Begoña Adiego ha sido tajante al defender la protección que ofrece la vacuna. De hecho, ha confirmado que estudios recientes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) demuestran que la vacuna es muy eficaz para su objetivo principal: evitar los cuadros graves de la enfermedad. "La efectividad de la vacuna para casos graves, hospitalizaciones y complicaciones (...) seguía manteniendo niveles altos y sigue siendo necesaria", ha subrayado.

La experta ha recordado también que la gripe no es una única cepa, sino que hay muchas circulando simultáneamente. La vacuna que se administra es trivalente, es decir, protege frente a las cepas más probables de los virus H3, H1 y tipo B. Por tanto, la inmunización sigue siendo crucial, ya que "nadie nos dice que pueda haber otro pico por gripe producido por otra cepa".

Avance de la campaña de vacunación

Ante la alta incidencia, la campaña de vacunación sin cita previa se ha abierto a toda la población para acelerar la inmunización y, sobre todo, "evitar la presión asistencial". Los datos de cobertura en los grupos vulnerables, con cifras del pasado 15 de diciembre, son positivos. En los mayores de 80 años ya se ha vacunado al 82,9% de la población diana, superando con creces el objetivo del 75%.

En la franja de 60 a 80 años, la cobertura se acerca al 50%, un dato que preocupa a las autoridades sanitarias, ya que en este grupo la gripe "no es una enfermedad banal" y puede generar complicaciones importantes incluso en personas aparentemente sanas.

Respecto a la vacunación infantil, un pilar clave por ser los niños grandes transmisores, se ha alcanzado una cobertura de casi el 50%, lo que supone "un aumento enorme con respecto al año pasado".

Adiego ha concluido insistiendo en la peligrosidad de la gripe en la población infantil, una percepción de riesgo que a menudo se minimiza. "Por gripe, en Aragón, en los últimos años no ha habido ningún fallecimiento, pero si miramos estadísticas a más alto nivel, hay tantos fallecimientos por gripe como por enfermedad meningocócica, o incluso más en niños pequeños". Una enfermedad, ha recordado, que "asusta muchísimo más que la gripe".