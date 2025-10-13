Jordi Payà, meteorólogo de la Comunidad Valenciana: "La inestabilidad por la DANA se mantiene martes, miércoles, jueves e incluso el viernes"

Ángel Expósito da la última hora de las consecuencias de la DANA Alice en el Mediterráneo español con Ainhoa Clavel y el meteorólogo Jordi Payá

La DANA, bautizada como Alice por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), lleva casi una semana descargando fuertes lluvias en la mitad este de España. En el programa 'La Linterna', Ángel Expósito ha repasado la última hora de las consecuencias del temporal con la periodista Ainhoa Clavel y el meteorólogo Jordi Payà. La peor parte se la está llevando la Comunidad Valenciana, donde la última hora de Alice ha obligado a declarar la alerta roja en el litoral sur de la provincia de Valencia.

Alerta roja en Valencia

La alerta roja se mantendrá activa hasta la medianoche y, de hecho, Emergencias también ha activado el plan por inundaciones. Según ha informado Ainhoa Clavel, las imágenes más tensas se han vivido en La Safor y La Ribera, donde han caído más de 100 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en localidades como Gandía o Benirrendra. Los vecinos han recibido una alerta en sus móviles pidiendo que eviten los desplazamientos, no crucen terrenos inundables y busquen pisos altos si viven en zonas peligrosas.

Tarragona se recupera del susto

El fin de semana ha sido muy complicado en la provincia de Tarragona, donde los vecinos, como Manolo, todavía no se han recuperado del susto. La reacción de este vecino de Tarragona ilustra la situación: "Esta intensidad yo no lo había visto", ha asegurado, preocupado por los daños materiales, de infraestructuras y en viviendas.

Casi toda la costa de Cataluña está ahora mismo en alerta naranja, al igual que Ibiza y Formentera, y durante la madrugada se extenderá a Mallorca. Además, los bomberos han lanzado una alerta sobre el riesgo que las lluvias intensas suponen para la estructura de las casas antiguas.

La previsión para los próximos días

El meteorólogo Jordi Payà ha destacado que se debe prestar atención a los próximos días. Según ha explicado, "parece que mañana, el miércoles, el jueves, incluso el viernes, se mantiene la inestabilidad, pero no será tan acusada". Desde el gobierno valenciano se pide máxima precaución en las próximas horas por los cambios de previsión que está provocando la DANA.

Sin embargo, hay una buena noticia, y es que el final de la semana traerá un cambio. "El domingo entrará el poniente, que agradeceremos, porque por fin se llevará las nubes y se llevará la lluvia", ha concluido el experto.