Última hora de Alice, vuelve la alerta roja a Valencia

AEMET declara alerta roja en el litoral sur de Valencia, concretamente las zonas más afectadas La Safor y La Ribera. Se pide extremar las precauciones, ya que la dana Alice está cambiando y da lugar a tiempo muy inestable.

Las lluvias en el litoral sur de Valencia pueden acumular 100 litros por metro cuadrado en una hora. Según la última actualización de Aemet, emitida a las 12:28 horas, en la que sube el nivel de avisos, se observan intensidades de 100 l/m2 en la zona de Gandia.

El aviso rojo, de momento, está establecido desde este mediodía y hasta las 15 horas de este lunes, a la espera de una nueva actualización. Los avisos naranjas se mantienen activos, como hasta ahora, en el litoral norte de Valencia y de Alicante por 60 litros acumulados en una hora y 140 en doce horas, y todo el litoral de Castellón por lluvias acumuladas de 40 litros en una hora, y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en el litoral norte de Alicante y el litoral de Castellón y Valencia.

MAXIMA PRECAUCIÓN EN LA ZONA SUR DE VALENCIA

Las lluvias torrenciales que están cayendo en las comarcas de La Safor y La Ribera, en la provincia de Valencia, han dejado acumulados de 120 litros por metro cuadrado en Gandia, con un pico de 102 l/m2 en una hora en este municipio, según han informado la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Otros acumulados significativos, con datos de las 12:30 horas, han sido los 107 l/m2 registrados en Benirredrà (85 l/m2 en una hora); 81 l/m2 en Benifairó de la Valldigna; 76 l/m2 en Beniflà; 74 l/m2 en Rafelcofer; 72 l/m2 en Palmera; 65 l/m2 en Favara; y 62 l/m2 en Simat de la Valldigna. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la intensidad en zonas de tormenta del litoral sur de Valencia es torrencial, con más de 100 l/m² acumulados en Gandia en los últimas horas y acercándose a esa cifra en localidades próximas de la comarca de la Safor.

Aemet indica asimismo que se están produciendo sistemas convectivos muy activos evolucionando y expandiéndose y se están registrando muchos rayos en el sur de Valencia, mientras un nuevo núcleo ha surgido en el litoral norte de Castellón.

La circulación ferroviaria entre Gandia y Xeraco se encuentra suspendida por acumulación de agua en las vías a causa de las condiciones meteorológicas adversas, según han informado fuentes de Adif.

MARCE VALERA Mensaje de Es-Alert en la zona de la Safor y La Ribera por dana Alice

VUELVE A SONAR EL ES-ALERT

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la alerta roja por lluvias para este mismo lunes en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de estas zonas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado el aviso y advertido de la posibilidad de que se produzcan tormentas de intensidad torrencial en la zona entre la Safor y la Valldigna.

Ha solicitado "máxima precaución" a la ciudadanía y además, ha recordado la necesidad de "extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos", puesto que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas.

