Gabilondo, sobre el impuesto de sucesiones: “Hay que pedir un esfuerzo a quien hereda 1,5 millones”

El candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este lunes en 'La Linterna' con Ángel Expósito que propondrá la implantación del impuesto de sucesiones en la región para aquellas herencias y donaciones que superen el millón y medio de euros, y que representan el 2% de los madrileños, según el candidato. “Me preocupa la sostenibilidad del sistema” subraya Gabilondo, que se pregunta “¿una herencia de más de 1 millón y medio de euros y no se puede pedir un esfuerzo? Yo creo que sí”. Además, el aspirante a presidente de la comunidad subraya que las bonificaciones “hay que hacerlas en función a quien tenga más posibilidades”.

Gabilondo ha hablado también sobre posibles pactos, y ha confirmado que se mantiene abierto a acuerdos tanto con Ciudadanos como con Podemos para poder formar un hipotético gobierno regional. “Yo solo estaré cómodo si los acuerdos para transformar modernizar, eso es lo que hace falta en Madrid”, asegura el candidato socialista que, recalca, “quien quiera hacer eso es mi aliado”. Precisamente sobre la postura “excluyente” de la formación naranja, en relación a las declaraciones de Ignacio Aguado de que no formará gobierno con los socialistas, Gabilondo ha sido crítico y ha señalado que en Ciudadanos “hay una vertiente transformadora y centrada, pero hay algunos que buscan un sorpasso, ser el líder de la derecha y pactar con Vox”.

Sobre los resultados del pasado 28-A y de los posible futura política territorial del posible gobierno de Pedro Sánchez, Gabilondo asegura que la interpretación de los resultados de las generales es que “los votantes quieren que lleguemos a acuerdos con los que piensan diferente” y que se le dé salida a “emergencias sociales”. Tampoco ha querido aclarar el aspirante a dirigir el gobierno de la comunidad qué ocurrirá con su carrera política si no gana los comicios y si terminará como ministro del futuro gobierno central. “No es una apuesta coyuntural, esta es mi apuesta en este momento de mi vida”, señala Gabilondo que, matiza, no se aferra a la opción regional: “No soy de los que dice 'si no gano, me voy'”.

También ha reconocido Gabilondo “errores” que han llevado al PSOE a no gobernar en la Comunidad de Madrid en los últimos 24 años y, aunque ha recordado los casos de corrupción del Partido Popular, mantiene que “ no se puede construir sobre un proyecto para Madrid sobre recordar la construcción”. Por último, sobre los pisos de alquiler, Gabilondo habla de encontrar “puntos en común” entre las instituciones para legislar sobre un problema “que no se ha resuelto bien”.