Pantone sentencia el color de 2026: el blanco puro llega para poner orden en el caos

La autoridad mundial del color, Pantone, ya ha propuesto el color que definirá el año 2026: un blanco puro y esencial. Bautizado poéticamente como 'Nube Danzarina' y codificado como 11-4201, este tono supone un cambio radical frente a los marrones que dominaron 2025. La elección ha sido explicada por Ana Armentano, directora de ESDi Color Lab y representante española en el Congreso Internacional del Color.

Un lienzo en blanco frente al ruido

Según Armentano, la elección del blanco puro se plantea como una respuesta al contexto actual. "Estamos un poco saturados a nivel de estética, de imágenes, de mensajes, es un poco caótico todo", explica. Por ello, este color funciona como un paréntesis o un momento de silencio, un lienzo en blanco que invita a la reflexión y a hacernos preguntas sobre lo que es verdaderamente importante.

Que la mente divague y la creatividad respire dando espacio a la innovación"

La intención es ofrecer un 'borrón y cuenta nueva' que, según los creadores, permita "que la mente divague y la creatividad respire dando espacio a la innovación". Se busca un estado de relajación y concentración para afrontar el futuro desde una nueva perspectiva.

Así se elige el color del año

La decisión no es fruto del azar ni de una sola persona. Ana Armentano detalla que es un proceso complejo en el que ESDi, en representación de España, participa en el Congreso Internacional de Intercolor. En este foro, entre 18 y 20 países de Europa, Asia y América aportan sus propuestas cromáticas basadas en un profundo análisis social. Pantone, como institución, se nutre de las tendencias sociales y culturales que emanan de este congreso.

Nos hace falta plantearnos las cuestiones que realmente nos hagan mirar el futuro con otra perspectiva"

Este blanco puro es, en palabras de la experta, una herramienta para la introspección. "Nos hace falta plantearnos las cuestiones que realmente nos hagan mirar el futuro con otra perspectiva", afirma Armentano. El color 'Nube Danzarina' se presenta como ese lienzo que permite replantearse el camino a seguir.