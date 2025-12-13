COPE
Podcasts
Poligramas
Poligramas

13 DIC 2025 | Poligramas

Esta semana Poli Rincón ha visto la película 'Dracula: una historia de amor' ¿Le habrá gustado? ¿Cuántos 'hipólitos' le dará?

Drakula: una historia de amor
00:00
Descargar

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:35 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking