Carmen Lomana se moja y critica la felicitación navideña de los Reyes y sus hijas: “Debería ser más elegante”

Carmen Lomana ha vuelto al programa Fin de Semana de COPE, presentado por Cristina López Schlichting, para repasar la actualidad y contestar a las preguntas de los oyentes. La socialité no ha dudado en ofrecer su contundente opinión sobre la posible retirada de RTVE de Eurovisión, una idea que apoya firmemente. "Yo pienso igual que tú", le respondió a un oyente de Logroño que calificaba la decisión como positiva para no "hacer el ridículo ni gastar el dinero en tonterías".

Lomana ha justificado su postura por el "mal trato" que ha recibido España y la politización del festival. "Que si Palestina, que si no sé qué", ha comentado. Ha recordado actuaciones de gran calidad que, a su juicio, no fueron bien valoradas, como las de Melody, a la que ha calificado de "maravillosa", y la de Chanel, que "fue lo más espectacular".

Lo mejor es que se vayan, descansen y, si se encuentran con fuerzas, dentro de 2 o 3 años, vuelvan"

Ante la duda de si la retirada afectaría al Benidorm Fest, Lomana se ha mostrado a favor de mantener el certamen español. "Hacemos uno nosotros, no tenemos que aguantar que te hagan lo que sea", ha defendido, recordando que de este festival "salieron Julio Iglesias y muchos, y tantos".

Manual de uso para las cenas de empresa

Con la llegada de las cenas y comidas navideñas de empresa, una de las consultas de los oyentes se ha centrado en el protocolo a seguir. El consejo de Carmen Lomana ha sido claro: la moderación es la clave. "Lo que no puedes es terminar borracho, tirado por la mesa", ha advertido. También ha recomendado "comer con moderación, que no parezca que vienes muerto de hambre" y, por supuesto, no pedir las sobras para llevar "si estás con tu jefe y 45 empleados más".

El arte de llevar un broche

Declarada como una "mujer broche", Lomana ha compartido sus trucos para lucir este complemento, que considera "elegantísimo". La primera regla es la posición: "siempre en el lado izquierdo, muy altos, no te pongas un broche a la altura del pecho, eso es pésimo, muy alto, más en el hombro". Aconseja ponerlo sobre la prenda antes de vestirse para asegurar que esté recto y sugiere usar un refuerzo de tela por detrás "en telas suaves, como un crepe".

También ha señalado que los broches "se llevan muchísimo en hombres", aunque con una diferencia en la colocación: "los hombres en la solapa, más que en el hombro". Según Lomana, quienes los usan suelen ser "gente muy refinada, con buen gusto" que optan por "una joya un poco importante, normalmente un broche de brillantes".

Secretos, cine y actualidad

Interpelada sobre cómo mantiene su figura, Carmen Lomana ha confesado entre risas que su secreto no está en el ejercicio. "No he ido a un gimnasio en mi vida", ha asegurado, atribuyendo su suerte a la genética. Aunque reconoce que le "gusta muchísimo el dulce", su alimentación se basa en comer "sano y bien" y en "no grandes cantidades", huyendo de las frituras.

Tengo una genética en el body estupenda, porque yo no hago nada"

En el apartado de cine, ha recordado una curiosa anécdota de este verano, cuando se encontró en la playa con el actor Russell Crowe. Tras ver a "un señor que estaba como un centollo de gordo", y animada por quienes le decían que era el protagonista de Gladiator, no dudó en acercarse. "Con todo mi morro, me levanto, me voy (...) y le digo, ¿pero tú eres Gladiator? Y me dice, sí", ha relatado divertida, sin saber en ese momento que el actor había engordado 30 kilos para un papel.

Lomana también ha opinado sobre las felicitaciones de Navidad de la Casa Real. Ha criticado la de los Reyes y sus hijas por su estética "rural", afirmando que una felicitación de los monarcas "tiene que ser más real, o sea, real en el sentido de ir mejor vestidos, más elegantes". Sobre la felicitación del rey emérito Juan Carlos y la reina Sofía, protagonizada por sus cinco perros, ha bromeado: "prefiero los perros, lógico, yo también los preferiría en este caso".

Finalmente, se ha mostrado muy crítica con el anuncio de que Iñaki Urdangarin publicará sus memorias. Tras escucharle decir en una entrevista que la infanta Cristina es "uno de los amores de su vida", Lomana ha sentenciado con dureza: "Te casas con la hija del rey, en vez de mantener discreción cuando te has separado de ella, ahora vas y te lucras".

El programa también ha informado sobre el fallecimiento del actor Adolfo Fernández a causa de un cáncer, un "referente del teatro español". Además, se ha dado a conocer que Andreu Buenafuente no presentará las campanadas por un "ataque de estrés", y se ha repasado el "baby boom" de famosos, con la noticia de que Fernando Alonso será padre por primera vez y que Ana Boyer espera su cuarto hijo.