Expósito habla claro sobre lo que hay tras el caso del hijo de Conde-Pumpido: "No olvidemos algo fundamental"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, hablaba claro este lunes sobre las informaciones de las últimas horas relacionadas a la detención y liberación del hijo de Cándido Conde-Pumpido por una supuesta agresión sexual en grupo.

Además, ese mismo lunes la periodista especializada en sucesos, Cruz Morcillo, daba los detalles y arrojabas sus dudas sobre dos detalles en concreto de la investigación entorno a la denuncia por agresión sexual de la joven brasileña. En concreto, ponía en foco en el tercero de los supuestos participantes, así como un detalle de la investigación policial este sábado.

Conde-Pumpido, hijo, fue detenido en la madrugada del viernes al sábado después de que una mujer de nacionalidad brasileña, de 37 años, llamara a la Policía asegurando que había sido víctima de una violación grupal en la que él y otros dos varones, su chófer y un amigo que había estado viviendo una temporada en el chalé, estarían involucrados.

Por qué el trabajo del amigo de Conde-Pumpido es clave



La periodista de ABC, Cruz Morcillo, explicaba este lunes en COPE que una de las grandes claves, y también de las grandes dudas, radica en el empleo de uno de los amigos de Conde-Pumpido hijo. “Según el abogado, es un amigo de Conde-Pumpido que vivía con él, se estaba mudando e iba y venía para recoger sus cosas. Dice que por eso le conoce, porque se lo cruzó en la casa”.

Pero, ¿de qué trabaja ese amigo? Morcillo lo señala como clave: “Es otra situación tan extraña, porque no lo acabo de entender. Es un amigo de Cándido, está viviendo allí una temporada, tiene un hijo ya estaba recogiendo las cosas para marcharse. Un trabajador de Glovo que estaba trabajando desde las 2 am, por lo que no podía estar en la casa, pero ella le conocía y le ha denunciado con nombres y apellidos”.

Expósito habla claro sobre Conde-Pumpido



“Es lo que tiene ser así también progresista de rancio abolengo, algo parecido a lo del Tito Berni. ¿Te acuerdas? Pero con buena planta, jurista, con buenas notas en Derecho... Yo no sé si Cándido Conde-Pumpido Jr abusó o violó con sus dos amigotes a una mujer brasileña. Todo indica, y lo ha soltado su abogado, que es una prostituta. Si la policía le detuvo y la juez lo soltó, los unos y la otra, sabrán, porque para eso han estudiado”, apuntaba el director de La Linterna en su monólogo de este lunes.

Así, Expósito se centraba en lo que hay detrás y lo que implica el caso más allá de la denuncia: “Lo que sí se sabe, y él no lo niega, es más presenta pruebas, es que el susodicho Conde-Pumpido Junior y sus amigotes pasaron un par de días con esta mujer en casa. En el chalet del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, ¿y sabes qué? Ser hijo del presidente del Tribunal Constitucional no presupone nada. Ser un abogado de los caros, tampoco. Contratar a una prostituta para ti y para tus amigos en tu chalet no debe ser delito, pero es lo que es y te define”.









“No quiero pensar en la vida de esa chica ni en su trabajo y en lo que tiene que hacer o hacerles para cobrar y para comer a tipos como Conde-Pumpido hijo. No olvidemos algo fundamental, eh. Tras la prostitución lo que hay es trata, machismo y esclavitud. Tras los p****** (oye no sé si lo será) por mucho nombre y apellidos que tengan lo que hay es la explotación de la mujer más repugnante que existe”, concluye.