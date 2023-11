Expósito no da crédito al escuchar un audio de Juanma Castaño sobre su futuro: "No sé si es una IA o no"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, no daba crédito este viernes al escuchar en directo un audio de Juanma Castaño sobre su futuro profesional. Hasta el punto que el comunicador de COPE reconocía no saber diferenciar se se trataba de unas declaraciones generadas por Inteligencia Artificial o no.

Y es que Expósito realizaba, durante la sección el Tema del Día del programa, un experimento con sonidos de sus compañeros: desde el director de El Partidazo de COPE hasta Carlos Herrera o el narrador deportivo: Manolo Lama: "Imagínate que estás durmiendo en tu cama tranquilamente. Son cerca de las siete de la mañana. De repente suena tu despertador de esta manera..." Así comenzaba uno de los temas del día más increíbles del programa de COPE.









El audio de Juanma Castaño sobre su futuro



Así, sonaba un fragmente de un mensaje de Cristiano Ronaldo un tanto peculiar: “Me dijeron que todavía estas acostado, no te has lavado la cara, no te has puesto guapo... Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, que te la pases muy bien hoy”.

“Claro, te despiertas y lo flipas”, respondía el comunicador de COPE, que continuaba con la narración. “Suena la música a las once y media y ya, entre las sábanas, pegas un salto escuchando con atención el primer mensaje de Juanma Castaño”. En ese momento sonaba un audio de lo más sorprendente: “Bienvenidos al Partidazo de la Cadena COPE. Nos espera una intensa noche pero, antes de empezar tengo que contar que esta es mi última temporada en la COPE. He decidido abrir una cadena de restaurantes: el cachopo de Juanma”. Toda una revelación que, escondía algo: son sonidos generados por Inteligencia Artificial, el tema principal de La Linterna el viernes.











“Yo no sé si es real o IA”



“Llega el fin de semana. Quieres enterarte de lo que está pasando en una nueva jornada de Liga. Te pones un rato Tiempo de Juego y escuchas así a Manolo Lama”. En ese momento, un audio de Manolo Lama sacaba las risas de Expósito: “Yo estas cosas no puedo decirlas en público porque me colgarían de un palo, pero los que me conocen saben lo que pienso: Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Real Madrid”.

"¡Esto sí que es Inteligencia Artificial!", bromeaba el comunicador de COPE. También recuperaba el director de La Linterna un sonido del líder, Carlos Herrera. "Después de una exitosa gira por todas las poblaciones de Cuenca, alias Herrera presenta el espectáculo 'Herrera y su manguera'". Incluso se escuchaba al propio Expósito recitando un trabalenguas en inglés.









“Si te soy sincero yo tampoco soy capaz de determinar que estos audios son creados a partir de Inteligencia Artificial. Algunos de ellos maravillosamente editados por el Grupo Risa. Y si piensas que esta tecnología te pilla muy lejos estás equivocado. Lo tenemos casi presente en todos los ámbitos de la vida”, concluía el periodista. Un momento que recuperaba el propio equipo del programa en el resumen de la semana.