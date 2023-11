Juanma Castaño y Manolo Lama contestan a Gerard Romero: "No le debemos nada a nadie"

Juanma Castaño denunció este lunes el trato del FC Barcelona con la prensa nacional fuera de Cataluña, y en concreto con COPE, después de que Aitana Bonmatí solo atendiera a tres medios autonómicos sin derechos tras ganar el Balón de Oro en París. Andrea Peláez, que viajó a la capital francesa, explicó en el programa que la galardonada había hecho entrevistas individualizadas con tres radios catalanas sin derechos, pero que no iba a hacer más. "Es un comportamiento habitual y lamentable por parte del Barcelonacon nosotros y con todos los medios nacionales", señalaba el presentador.

"Qué política de comunicación margina de esta forma a los medios de comunicación que hablan del Barça para el resto de españoles, que son del Barça, porque este programa lo escuchan muchos seguidores del Barça que viven en todo el territorio", siguió denunciando Juanma Castaño, "este odio que tienen nunca nos había pasado y nos está pasando con el Barça de Laporta, es increíble, de verdad". El presentador indica que esto es tener "muy poca altura de miras, cuando estás ganando un Balón de Oro": "Solo existe Cataluña, es lo único que existe para ellos, no miran más allá".

Juanma Castaño contesta a Gerard Romero

Gerard Romero hizo un comentario al respecto de este asunto en su programa de Twitch, cuestión que no dejó pasar por alto Juanma Castaño en El Partidazo de COPE de este martes: "Ayer cuando me quejé del trato del Barça... A mí, que en los medios catalanes tengan todo lo que quieran tener y puedan tener, me parece fantástico. Es que yo haría lo mismo. Lo único que pedí es tener oportunidades también de entrevistar a jugadores del Barça y, desde luego, creo que Gerard Romero no debería nunca decir que el Barça debería tratarnos peor todavía y que debería apartar micrófonos antes de que sus jugadores hablaran para que no estuvieran algunas emisoras delante".

"Yo creo que eso es de muy mal compañero", continuó el presentador de El Partidazo de COPE, "decir que en este programa lo único que se hace es echar mierda sobre el FC Barcelona, cuando él sabe que es mentira, aquí sencillamente lo que es, es una pluralidad de opiniones y unos opinan de una forma y otros opinan de otra". Juanma Castaño desveló que este verano el comunicador catalán tuvo una oferta para unirse al equipo: "Este programa quiso fichar a Romero este año y eso lo puede decir él".

Juanma Castaño explica que "si yo quisiera echarle mierda al Barça, en ningún momento ficharía a un periodista que considero muy bueno y que está tan cercano, digamos, al FC Barcelona": "Así que creo que se equivoca en la forma de ver el trato que recibimos los demás. A mí me parece muy bien que él tenga el trato que tiene, me parece fantástico, se lo ha currado, se lo ha ganado, chapó y, además, creo que lo hace francamente bien. Lo que no me gusta es que se regocije en el trato que recibimos los demás, sobre todo porque debería informarse y ver lo que nos hacen y por qué nos lo hacen".

Manolo Lama también le manda un mensaje

"Somos igual de críticos con el Barça, que con el Madrid, que con el Atleti, que con LaLiga, que con la Federación, no le debemos nada a nadie", advirtió Juanma Castaño. A todo esto, Manolo Lama añadió que "el Barça nos trata igual que el Madrid, no nos da ni bola": "¿Y sabes por qué no nos da ni bola, ni el Barça, ni el Madrid? Porque no se la chupamos. Solo por eso, nada más que por eso. El Barça y el Madrid nos tratan igual de mal o igual de bien. Algunos como tú consideran que nos tratan muy bien, pues así nos trata el Barça y el Madrid".

El narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego continuó explicando que "pese a todo, ¿sabes lo que nos pasa Gerard? Que la gente nos escucha porque decimos lo que pensamos": "Hay días que decimos que el Barça lo hace muy bien y que el Madrid lo hace muy mal y hay días que pensamos que el Madrid lo hace muy bien y que el Barça lo hace muy mal. Pero nada más y nada menos. Tú a tu producto, que lo haces muy bien, tienes tu gente, enhorabuena, pero que sepas que a nosotros nos trata el Barça y el Madrid igual, exactamente igual".

A Juanma Castaño, lo que le "duele" es "ese mensaje de peor os tenía que tratar viniendo de él, que ha tenido un micrófono en la mano, que ha sido compañero, reportero y periodista, que ha estado ahí con compañeros": "Gerard si te trata muy bien a ti, a los medios catalanes, perfecto, me alegro mucho, si es que es normal, pero lo único que pido es un trato más o menos digno para los compañeros de la SER, de Onda Cero, de Radio Nacional de España, de Radio MARCA y de la COPE".