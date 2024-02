Expósito no se corta al escuchar la reacción de Ocampos a su incidente en Vallecas: "Alguien debería..."

Hablando de fútbol ha comenzado este martes, el director de 'La Linterna', Ángel Expósito. Un repaso por las 3 noticias que están dando que hablar dentro de este deporte. Dani Alves, William Carvalho y como ha dicho él, "el tercer apunte" va sobre el incidente que ha sufrido Ocampos.

Y es que al contrario que sus compañeros, el denunciante esta vez es él, Lucas Ocampos. Y es que, el jugador del Sevilla sufrió una agresión ayer mientras se jugaba un partido en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid.

"Literalmente le metió un dedo en el culo"

El comunicador ha hecho un resumen de lo que pasó. Durante el partido del Rayo contra el Sevilla, un “chaval, sentado en primera fila, que literalmente metió un dedo en el culo al jugador del Sevilla Lucas Ocampos”.

Igualmente, esta mañana, el comunicador Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de las 6:30 explicando con sumo detalle cómo se dio esa situación mientras el jugador hacía un saque de banda a favor del Sevilla. “Coge el balón para sacar de banda y tira hacia atrás para coger impulso, buscar una cabeza o buscar un compañero y acaba prácticamente tocando o apoyándose en la valla publicitaria donde están los aficionados del rayo”.

En ese momento, cuando el jugador está con las manos levantadas y listo para lanzar el balón, Herrera ha señalado que el jugador, “de repente nota algo en la zona rectal, pero una de esas sensaciones que dices madre no puede ser, no puede ser, pero sí era.”

Ante esta situación, Herrera ha asegurado que “el guantazo que le podía haber dado era de escala mundial”. No obstante, Ocampos no lo hizo y su reacción no ha pasado desapercibida, ya que se pudo escuchar lo que opinaba al respecto esa misma noche en el 'Partidazo de COPE'.

Lucas Ocampos pensó en sus dos hijas pequeñas

Primero pidió que La Liga “lo tome con seriedad”, al igual que lo hace “con el racismo”. También, dijo lo que pensaba, que no creía que toda la afición vallecana “sea así, porque la verdad es que siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto”.

Lucas Ocampos pensó ensus dos hijas pequeñas, en que se “contuvo” por ellas y que “ojalá que en el día de mañana no les pase”. Asimismo, pidió que se tomen las medidas que se tengan que tomar y añadió que “ojalá que un tonto como este no manche a la afición”.





Frente a estas declaraciones, Ángel Expósito no ha tenido otra reacción que la que se esperaba. Lo ha definido con una sola palabra, “chapó”. El director del programa de COPE ha señalado que es una declaración “absolutamente perfecta”.

En cuanto a lo que hizo este chaval, Ángel sostiene que “alguien debería hacérselo mirar”, pues no entiende qué está pasando en el mundo del deporte.

Por último, ha indicado que La Liga ha hecho caso a Ocampos y este chico ha sido “denunciado ante la Fiscalía de menores”.