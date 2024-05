Cada verano los incendios forestales recobran protagonismo. Ocupan portadas de periódicos, abren informativos. El fuego genera alarma social y es un grave problema, no solo por la destrucción de un importante número de hectáreas, sino también porque supone que cada año son más las personas evacuadas de sus casas y mayor el número de viviendas quemadas, o a punto de quemarse.

Cuando empiezan los grandes incendios del verano y hablamos con afectados, evacuados o efectivos del cuerpo de bomberos, siempre nos dicen lo mismo: los incendios se apagan en invierno: hace falta prevención. A poco más de un mes de que comience el verano en La Linterna nos preguntamos: ¿Se ha llevado a cabo ese trabajo de prevención?

Las administraciones vienen aumentando los recursos para lograr una detección y extinción rápida de los incendios, pero no siempre se ha priorizado lo más importante: evitar que lleguen a producirse.El gasto público de España en prevención de incendios es del 0,4, en Francia del 0,6, en Alemania del 0,7.

A nivel nacional, la mayoría de Comunidades Autónomas invierten más del doble en extinción que en prevención. Por eso, los datos de los últimos 10 años demuestran que el número anual de fuegos no solo no se ha reducido, sino que incluso ha aumentado.

En la última semana, se ha sofocado un incendio forestal en Teruel, en la zona de Lledó, y otros dos en Murcia, uno en Caravaca de la Cruz y otro en Calasparra. Se ordenaron evacuaciones, se pidió la intervención de medios aéreos. Tres en los últimos 5 días. El año pasado 89.000 hectáreas calcinadas y más de 7.000 incendios.

El Gobierno ha decidido adelantar -por segundo año consecutivo- el inicio de la campaña contra incendios forestales. Nos encontramos, además, ante unos fuegos que son muy complejos de extinguir. Se llaman 'incendios de sexta generación', fuegos tan grandes que las llamas son capaces de modificar las condiciones de la atmósfera. Se propagan a gran velocidad y si les lanzas agua desde el aire, se evapora antes de tocar las llamas.

La prevención, clave en todos los fuegos

Llama la atención el caso de la Comunidad de Madrid. Es cierto que a mayor población, más dinero se ingresa y más hay para invertir en prevención de incendios, pero, fíjate, en esta región el incendio más grave de los últimos 10 años se vivió en Cadalso de los Vidrios, llegó desde Toledo y arrasó 3.500 hectáreas.

Si lo comparamos con el resto de España encontramos que en Sierra Culebra, en Castilla y León se quemaron 30.000 hectáreas. Las Hurdes en Extremadura, 10.000. Sierra Bermeja, en Málaga, 10.000. Navalacruz, en Ávila, 22.000.

¿Qué ha hecho Madrid que no hicieron Castilla y León, Extremadura o Andalucía? Marta Jerez es jefa del servicio de Incendios Forestales de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

"Tratamos de hacer bien casi todo, pero a veces las cosas se ponen en contra. No estamos a salvo de un gran incendio, el tiempo nos lo puede poner muy difícil, puede haber fuegos" comenzaba diciendo.

Además, añadía que el fuego en las copas de los árboles, es más dañino. "Tiene más valor ecológico y económico, puede producir unas llamas que se pueden producir muy grandes, ya estamos provocando unas llamas en vertical que se propagarán y el fuego de copas es más errático, más difícil de controlar a pesar de modelos que nos ayudan a saber qué es lo que puede pasar" decía.

Cómo podemos prevenir nosotros el fuego

Cuentan con una técnica para poder prevenir los incendios, y es despejar ciertas zonas para, al año siguiente, "que entre el ganado a trabajar y mantiene esas franjas que hemos dejado" explicaba.

Sin embargo, dice que mucho de la prevención, viene por nuestra parte. "Pido que todos ayudemos en esto, todos podemos ayudar a prevenir incendios. Una forma muy buena es el 112, llamar cuando veamos un fuego en cualquier lugar, aunque no tengamos cobertura, podemos llamar" contaba.

"Cada uno actuar con nuestra mayor sensatez, no pongamos sitio donde pueden saltar chispas, cuidado con el coche y dónde lo aparcamos, no donde haya pasto seco, no nos metamos en la cuneta" sentenciaba.