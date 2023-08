La doctora Esteban avisa de cómo afecta a tu dieta comer en menos de 20 minutos: ¿Engorda o adelgaza?

Paella, croquetas, patatas fritas, chorizo... Todos estos maravillosos platos tradicionales están incluidos en la dieta mediterránea que tanto identifica a nuestro país y que resulta tan sana para nuestro organismo. 9 de cada 10 españoles consideran el desayuno, la comida y la cena las comidas más necesarias y, por tanto, son las que suelen realizar, algo que debería considerarse un buen hábito, aunque parece que no es así.

El endocrino Borja Bandera, explicó ayer en COPE que “todos pensamos que seguimos la dieta mediterránea, pero realmente la que seguimos es la dieta occidental, en la que gran parte de sus alimentos son ultraprocesados”. Al contrario de lo que podía parecer, en España tenemos hábitos que no son buenos para sistema digestivo, y que nos pueden llegar a producir, según el Endocrino, ciertas molestias:”La microbiota, cuando hay un sobre crecimiento de cierta cantidad de bacterias como pueden producir los ultraprocesados, pueden provocar por ejemplo sibo”.

La dieta no es el único problema en nuestros hábitos, la manera de comer también influye en esos problemas, principalmente, cuando comemos muy deprisa. El tiempo recomendado para comer está entre unos 20 o 30 minutos, y si se come en un tiempo menor, se pueden producir problemas como la aerofagia o los gases.

Audio





Como ayudar al aparato digestivo a procesar mejor los alimentos

La doctora Pilar Esteban Delgado, médico especialista de aparato digestivo, ha explicado en ´La Tarde' que “la digestión comienza en la boca, ya que ahí se comienza a destruir el alimento. En el estómago, el ácido gástrico simplifica el alimento y de ahí va pasando de forma controlada al intestino delgado, donde se produce la absorción de alimentos”, detallaba la doctora, que subrayaba también que “si no masticamos adecuadamente podemos tener problemas que en ocasiones pueden ser fuertes, llegando a atascar el esófago”.

Muchas personas están acostumbradas a comer deprisa a causa, por ejemplo, de comer en el trabajo, y también nos acostumbra a comer más rápido el hacerlo mientras miramos una pantalla comemos más deprisa, ya que, según la doctora Esteban, “al estar distraídos no tenemos una alimentación consciente, lo cual provoca que comamos más rápido y en mayor cantidad. Si no masticamos bien, las enzimas no cumplen su papel y los alimentos llegan al estómago sin romperse, algo que es fundamental para el aparato digestivo”.

Audio





La doctora también ha dado algunas maneras para desacostumbrarse a comer deprisa: “Lo primero es ser consciente de que tenemos ese problema, y después empezar a tomar medidas como comer los alimentos más troceados”. Otro truco que ha explicado la doctora Esteban Delgado es el de, cuando tengamos menos tiempo, tratar de ingerir alimentos más sencillos de masticar, y dejar los alimentos más copiosos para cuando no tengamos prisa.

A lo largo del día es importante tener una composición de la comida adecuada, y una de las claves para esto es el desayuno, aunque la doctora avisa de que esto se puede adaptar a los horarios o al estilo de vida de las personas, por lo que realmente lo más importante es saber equilibrar la alimentación de cada uno para poder afrontar del día de la mejor manera posible sin descuidar nuestra digestión.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado