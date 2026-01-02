¿Habrá otra Filomena en la cabalgata de Reyes?: "La borrasca Francis puede dejar nieve en varias regiones desde el lunes hasta el martes"

La gran pregunta estos días en toda España es si llegará una nueva Filomena para la víspera de Reyes. El meteorólogo Jorge Olcina, en una entrevista con Sofía Buera en el programa 'Herrera en COPE', ha aclarado la situación. Aunque descarta una nevada de la magnitud de la de 2021, sí ha pedido vigilancia ante la llegada de la borrasca Francis y una masa de aire frío que traerán nieve y precipitaciones a varias zonas del país.

Nieve en cotas medias y lluvia en el Mediterráneo

Según Olcina, la combinación de la borrasca Francis, que entrará por el Mediterráneo, y una masa de aire frío del norte de Europa provocará nevadas que podrían ser copiosas en cotas medias. El experto ha señalado que no se trata de nieve a nivel de mar, pero sí afectará a zonas de montaña. Las áreas más afectadas serán la parte este de la Península Ibérica y la mitad mediterránea.

EFE Paisaje nevado en el Alto do Poio en Lugo

Concretamente, se espera nieve en toda la montaña de la Comunidad Valenciana, el interior de la Región de Murcia y también en el interior de Cataluña. Jorge Olcina ha precisado que en esta parte este del país la nieve aparecerá a partir de los 700 u 800 metros. En el sur y el resto del este, la precipitación será principalmente en forma de lluvia, comprometiendo algunas cabalgatas en estas zonas.

¿Nevará en la capital?

Una de las mayores incógnitas era si nevaría en Madrid. Olcina ha indicado que, según los últimos modelos, no parece que vaya a haber una nevada importante en la capital para las jornadas de Reyes. Lo que sí se espera es lluvia y un ambiente muy frío. Sin embargo, la nieve sí hará acto de presencia en la sierra de Madrid.

No estamos hablando de una nevada importante o muy copiosa como fue la Filomena" Jorge Olcina Meteorólogo

El meteorólogo ha matizado que la posibilidad de ver alguna brizna de nieve en Madrid capital podría darse más adelante, hacia el miércoles o jueves de la próxima semana. En cambio, otras capitales de provincia sí tienen más probabilidades de ver nieve, como las de Castilla y León, Teruel, La Rioja y Navarra, donde las precipitaciones podrían ser en forma de nieve incluso en los núcleos urbanos.

Una semana fría pero dentro de lo normal

El episodio de inestabilidad no será cosa de un día. Jorge Olcina ha explicado que la masa de aire frío se instalará en la Península y "permanecerá con nosotros, por lo menos, hasta el final de la próxima semana". Esto se traducirá en un ambiente frío, especialmente por las noches, con heladas generalizadas en el interior peninsular.

En el contexto del cambio climático, Olcina ha comentado que, si bien "se reduce la posibilidad de días de nieve al año", esto no impide que puedan ocurrir episodios extremos de grandes nevadas. No obstante, ha calificado la situación actual como algo que entraría "dentro de lo normal" para un invierno en España. De hecho, ha insistido en que "no estamos hablando de una nevada importante o muy copiosa como fue la Filomena".

Finalmente, el experto ha hecho un llamamiento a la cautela, explicando la dificultad de los pronósticos más allá de 48 horas. "Se mueve mucha energía ahora en la atmósfera, y cualquier evento hay que ir siguiéndolo puntualmente hora a hora, porque te puede desembocar en alguna situación poco deseada", ha señalado. Esta complejidad, que atribuye a la gran cantidad de energía en la atmósfera, se reflejó en las lluvias en forma de tormenta con mucho rayo del pasado diciembre, un fenómeno raro para esa época del año.

EFE Vista de la nieve cayendo en Teruel

