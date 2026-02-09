Ramón González Férriz asegura que la estrategia de "hinchar a Vox" se consolida como un "bumerán" para la izquierda

Las recientes elecciones en Aragón no han deparado grandes sorpresas, confirmando la debacle del PSOE y una victoria agridulce del PP, que ahora debe negociar con una formación de Vox fortalecida.

En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha señalado que "está claro que la estrategia de Pedro Sánchez de hinchar a Vox para fastidiar al PP se le ha ido de las manos". Precisamente esta idea ha sido el eje del análisis de Ramón González Férriz en la sección ‘Traficantes de Palabras’.

El precedente francés de Mitterrand

González Férriz ha recordado una estrategia similar llevada a cabo en los años 80 por el presidente socialista francés, François Mitterrand. Su plan consistía en "hinchar al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen" para que el centroderecha tradicional perdiera votos. La división de la derecha permitiría a los socialistas consolidarse como "una máquina de ganar elecciones".

Según el analista, Pedro Sánchez está replicando esta estrategia al "hinchar a Vox e incitar su crecimiento para perjudicar al PP". El objetivo, explica, es que de cara a las elecciones nacionales se perciba que los posibles gobiernos autonómicos del PP con Vox son "radicales o caóticos", o que ni siquiera llegan a consolidarse, buscando así "movilizar a la izquierda" a su favor.

Consecuencias a corto y largo plazo

Pese a que Mitterrand consiguió gobernar durante 14 años, González Férriz ha destacado las consecuencias a largo plazo: "hoy en día, el Partido Socialista Francés es residual, y el próximo presidente de Francia, seguramente, será del heredero del Frente Nacional". Este paralelismo sirve para advertir de los riesgos de dicha táctica.

En España, la situación presenta similitudes preocupantes para la izquierda. Como apunta el periodista, "Sánchez resiste, pero los socialistas son una máquina de perder elecciones y Vox no tiene techo". Ramón González Férriz ha sentenciado que, aunque "a la izquierda le encanta esta estrategia, le hace sentirse la guardiana de la democracia, pero es letal para ella a largo plazo".

PSOE Pilar Alegría ha recibido esta noche el respaldo en Zaragoza de Pedro Sánchez.

Sin embargo, los efectos negativos ya no son solo una amenaza futura. A la vista de los resultados en Aragón, la estrategia parece fallar también en el presente. González Férriz ha concluido que, "visto lo de ayer en Aragón, a corto plazo también" resulta perjudicial, evidenciando que la táctica deupara la formación de Santiago Abascal se ha convertido en un arma de doble filo para el socialismo.