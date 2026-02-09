Juanma Castaño muestra su apoyo al Oviedo tras la suspensión del partido ante el Rayo: "Me parece una sinvergonzonería lo que le han hecho"

Juanma Castaño ha mostrado su total apoyo al Real Oviedo tras la suspensión de su partido contra el Rayo Vallecano. Durante el programa el 'Tertulión de los domingos', Castaño ha sido tajante: "Estoy 100 por 100 de acuerdo con el Real Oviedo". El presentador considera "increíble" la gestión de LaLiga y ha calificado la situación como una "sinvergonzonería".

El encuentro, que debía disputarse el pasado sábado en el estadio de Vallecas, fue aplazado porque "el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", según el comunicado oficial de LaLiga. Castaño ha criticado que el club anfitrión decidiera "cambiar el césped en una semana donde todo el mundo sabía que iba a llover muchísimo en Madrid".

Marca Estado del césped de Vallecas

El Oviedo, el gran perjudicado

Para Juanma Castaño, no hay debate posible sobre quién es la víctima de esta situación. "Aquí hay un perjudicado solo, que es el Oviedo y su afición, punto", ha sentenciado. Castaño rechaza cualquier tipo de excusa y afirma que no se puede justificar lo ocurrido con normativas o imprevistos meteorológicos.

En su opinión, la responsabilidad es compartida y grave, mereciendo una sanción tanto para el club local como para la competición. "Los demás, todos han actuado mal, todos", ha concluido sobre la gestión del incidente.

EFE Aficionados protestando en las puertas del Estadio de Vallecas por la suspensión del Rayo - Oviedo.

Malestar en la plantilla

El enfado no solo se ha manifestado en los medios, sino también entre los propios jugadores. El capitán del Real Oviedo, Santi Cazorla, expresó su frustración en redes sociales con un mensaje muy crítico hacia la organización del campeonato español.