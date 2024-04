Gran Canaria no está sufriendo brotes de 'turismofobia'

Esta semana la prensa canaria e internacional han puesto de manifiesto varias pintadas en zonas turísticas de Canarias, en las que se podían leer mensajes como "tourist go home" o "nomads go home". Son mensajes negativos que muestra la tensión que hay entre algunos colectivos sociales que quieren luchar en contra del modelo turístico de las islas. Son unas manifestaciones que levanta ampollas y abre el debate a qué tipo de futuro nos espera en relación con el turismo y la población residente de nuestro archipiélago.

En algunos lugares de la isla de Tenerife, como en La Tejita, hemos visto esas pintadas que “están ahuyentando a los turistas” según expresó ayer, en COPE Tenerife, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal. No ocurre lo mismo en Gran Canaria, tal y como ha dicho hoy en Herrera en COPE Gran Canaria.

Fernando Estany, presidente de la presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas, insiste en que “no están viendo brotes de ‘turismofobia’ en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, en las últimas encuestas, de hace 3 o 4 años, decían que la mayor parte de Canarias, más de un 80 %, veían el turismo como algo positivo”.

En su opinión se está generando este tipo de comentarios, sobre todo en los medios de comunicación, y este tipo de mensajes llevan a que se haya convocado una manifestación.

“Si me preguntas, yo creo que no existe ese sentimiento generalizado entre la mayor parte de la sociedad que entiende que el turismo es la locomotora de nuestra economía; y que en realidad se le está intentando culpabilizar de cosas, que en muchos casos tenemos la responsabilidad los canarios de haber solucionado, no el turismo en sí”, añade.

“Hay movimientos que salen, yo creo que con algún otro tipo de otras motivaciones que están generando una preocupación social, que es justificada, sobre la sostenibilidad, mantenimiento de aguas…”, expone.

Considera que son “temas que están en manos de los canarios, hablan de que estamos intentando buscar mayor número de turistas, cuando realmente, es cierto que tenemos mayor número de turistas, pero estamos con un menor número de estanciamedia. Realmente el número de turistas que tenemos en las islas en cada día, no sabemos si es superior o no”.

En Gran Canaria, dice Fernando Estany que los turistas no son increpados a su llegada. Sí que ha habido unos periódicos extranjeros que han sacado algo en sus países de origen, pero todavía no tenemos constancia directa de eso, aunque a pesar de ello, todavía no vemos que haya ningún tipo de influencia en las opiniones que se están vertiendo”.

“Las islas gracias a Dios tienen una marca fuerte que es bastante resistente a lo que pueda ocurrir”, indica.

La sostenibilidad, clave para el destino

Fernando Estany explica que el sector turístico debe ser capaz de “proporcionar todos esos servicios que la gente está echando de menos y garantizar de que realmente somos sostenibles”.

“Es decir, el sector está muy implicado en eso, porque de alguna forma es lo que vendemos. Estamos vendiendo a los turistas un paisaje, un medioambiente que a nosotros no nos interesa que se destruya, de hecho, el sector está muy implicado en eso. No es verdad que queramos destruir nuestra tierra y hacemos todo lo posible para su conservación”, señala.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cuenta además que el Cabildo de Gran Canaria proporcionó, el año pasado, la posibilidad a todos los complejos alojativos, de obtener un sello de sostenibilidad que está reconocido por las agencias de viajes, turoperadores de todo el mundo.

“Es decir, muchos de esos complejos turísticos pudieron obtenerlo porque ya cumplían con gran parte del objetivo de desarrollo sostenible que necesitaba ese sello. Nosotros estamos realmente implicados en no destruir el paisaje de las islas y que sea sostenible para todos”, concluye.