Diego Garrocho, filósofo: "Que 2 Españas mantengan una valoración radicalmente opuesta sobre la crisis derivada por García Ortiz nos demuestra que al menos una de esas 2 mitades está disociada"

El filósofo Diego Garrocho ha analizado en su sección 'Filosofía de bolsillo' del programa 'La Linterna' algunas de las lecciones que deja la actualidad semanal. El punto de partida ha sido la publicación de la sentencia completa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Garrocho ha destacado cómo muchos corrieron a fijar su posición para desacreditar los 238 folios de argumentación jurídica en apenas unos minutos, teniendo opiniones “robustísimas” de forma súbita y, en muchos casos, antes incluso de leerla.

Para el filósofo, esta reacción no es extraña, ya que "había muchas personas que tenían ya la opinión creada antes de que se hiciera pública". Ha señalado que quienes cuestionaron la resolución no fueron solo "tuiteros fanatizados", sino también "miembros del gabinete ministerial e incluso el mismo presidente del gobierno". Frente al complejo lenguaje jurídico, que como explican expertos como el abogado penalista José Antonio Tuero, requiere horas de análisis, la respuesta política ha sido inmediata.

Garrocho ha manifestado su principal preocupación: "más allá de quien tenga razón, lo que me preocupa es la ruptura total de la opinión pública", ha afirmado. Mientras personas razonables celebran la solvencia de una sentencia que un exfiscal del Supremo ha calificado de 'impecable', otras a las que respeta hablan de "lawfare, de persecución política o de politización de la justicia".

EFE El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

Esta división lleva a Garrocho a una conclusión contundente. "Que 2 Españas mantengan una valoración radicalmente opuesta sobre la crisis derivada por García Ortiz nos demuestra que al menos una de esas 2 mitades está disociada de la realidad", ha sentenciado. Y ha añadido que es imposible que la convivencia se mantenga si la sociedad no es capaz de "mantener una visión más o menos coherente sobre las cosas".

Un país no puede prosperar si la mitad de esa nación está ciega o radicalmente equivocada" Diego Garrocho Filósofo

Crisis de confianza política

Otro tema analizado ha sido un estudio de 40dB para el diario El País en el que los españoles ponen nota a sus políticos. La "primera realidad cruda", según Garrocho, es que ninguno aprueba. El líder mejor valorado es Pedro Sánchez, con un 3,34 sobre 10, seguido de Santiago Abascal (3,31) y Alberto Núñez Feijóo (3,26).

J.J. Guillén ¿Ha cumplido Pedro Sánchez su promesa de terminar con la corrupción?

Para el filósofo, estos datos evidencian una crisis de modelo y de confianza en la política. Ha recordado que "las democracias son sistemas fiduciarios, basados en la fe", y si la ciudadanía concede calificaciones tan bajas, es porque "la desafección política es total". Esta desconfianza, advierte, "puede ser aprovechada por fuerzas populistas que intenten capitalizar ese descontento".

Lo peor, según ha concluido, es que las notas son "esencialmente verosímiles y decepcionantes", lo que demuestra una "ruptura total de representantes y representados". Y ha sido claro al señalar al responsable: "la culpa, por cierto, no va a ser de la ciudadanía".

Aumenta la mortalidad infantil

Garrocho también ha abordado una previsión preocupante sobre la mortalidad infantil. Tras décadas en las que descendía, un estudio de la Universidad de Michigan, sufragado en parte por la fundación Bill Gates, estima que este año se revertirá esa tendencia. Se calcula que morirán 243.000 niños menores de cinco años más que en 2024.

Este dramático aumento se debe en gran medida a que la ayuda sanitaria mundial ha descendido un 27% y afecta sobre todo a países como Somalia, Uganda o el Congo. Garrocho ha calificado la situación de "dramática" y ha recordado la anécdota de una misionera en Kinshasa cuyo parte médico más firmado era "Arrivé mort" (llegado muerto), lo que subraya que "combatir la pobreza y la mortalidad infantil debería ser una prioridad".

Adiós a un icono del rock

Finalmente, la sección ha concluido con un recuerdo a Robe Iniesta, fallecido a los 63 años. Para Garrocho, el líder de Extremoduro era "algo más que un cantante de rock", lo ha descrito como "un brujo capaz de mezclar en un mismo verso palabras descarnadas y soeces con la más fina sensibilidad".

Foto de Robe (Olmo Calvo) Robe Iniesta

El filósofo ha destacado su papel en la creación del "rock transgresivo" y cómo entendió que un músico de Plasencia no podía sonar como si hubiera nacido en Nashville. Su legado, ha dicho, es haber atravesado el tiempo y las generaciones, uniendo a "puretas de 50 y chavales de 15" y logrando que "media España se agabillara" en torno a su "voz cazallera".