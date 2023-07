Ángel Expósito propone un moderador alternativo para el debate entre Sánchez y Feijóo: "A mí me parece bien"

Este lunes tendrá lugar el cara a cara entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, por el PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, por el PP. De esta manera, recuperamos este formato de debate entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de nuestro país, y que no teníamos desde el 2015. Junto a Jon Uriarte, el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, han repasado los puntos en los que este enfrentamiento podría mejorar.

Además del papel protagonista de los políticos, otra figura clave en los debates es el moderador. En esta ocasión, Ana Pastor y Vicente Vallés dirigirán el cara a cara. Además de que les hubiera gustado ver a 'El Risitas' junto a ellos, Expósito ha propuesto a un tercer moderador que colaborase en que todo transcurra con rapidez. "Y de paso, que vuelva", apuntaba el director de 'La Linterna'. Escucha, en el siguiente audio, de quién se trata.

Actores "con corbata"

"Llámame loco, pero todo apunta a un debate de carácter constructivo, respetuoso y, sobre todo, alegre", comentaba Uriarte, en tono irónico. Sin embargo, Expósito apuntaba que ambos candidatos, una vez se apagan las cámaras, "se llevan mejor de lo que parece"y dejan de interpretar un papel de programa de prensa rosa "con corbata".

El lenguaje, vehículo y obstáculo a la vez

Siguiendo con su sarcasmo, el comunicador ha vaticinado un debate muy "fluido y directo", para lo que el lenguaje "progresista y reformista" de Pedro Sánchez será un gran obstáculo. Esto se debe a que el líder socialista usa continuamente el masculino y femenino de las palabras, lo que puede provocar que "para cuando termine, todavía siga presentándose".

Con un monólogo de la actriz y humorista, Sara Escudero, en el que emplea multitud de anglicismos y palabras habituales entre las generaciones más jóvenes, el director de 'La Linterna' ha aconsejado que se adapte a ellos para tratar de captar su voto. También, que sea claro y "que no usen palabras de esas que les gustan a los políticos".

"Verano Azul"

Además de todos estos aportes, Uriarte ha hecho de estratega, tratando de ver cuál sería la mejor forma de sorprender al rival. "Feijóo podría soltar algo en gallego y así Sánchez se descoloca". Por su parte, Pedro Sánchez podría empezar al revés "como los niños de verano azul". Si a esto le sumamos el eslogan del PP de 'Verano azul', tendría su gracia. "¿Quién será el Chanquete?", se preguntaba el colaborador de 'Herrera en COPE', mientras que Expósito vaticinaba que, aunque no lo sabía, "acabará raro".

No podían terminar sin mencionar a otro actor gallego que fue protagonista de la última función. "Habrá alguien que estará encantado de no estar en ese debato", decía Expósito, haciendo referencia al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y es que, en cada una de sus apariciones nos dejaba una frase para el recuerdo. Sin ir más lejos, la última fue la respuesta al saludo de Carlos Herrera, en su paso por COPE el pasado miércoles. "Estará diciendo 'de la que me he librado'", concluía Uriarte.