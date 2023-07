Rajoy habla claro ante Carlos Herrera sobre las mentiras de Sánchez: "Hay un factor determinante"

A 18 días de que se celebren las elecciones generales en España, Mariano Rajoyanaliza la carrera del 23J en 'Herrera en COPE' y valora si los cambios de opinión de Pedro Sánchez a lo largo de su legislatura han sido razonables, como él ha asegurado en las entrevistas que ha concedido en los últimos días. Carlos Herrera le ha planteado en la parte final de la entrevista sobre cuál es el valor de la palabra de un político, a lo que el expresidente responde de forma clara "hay un factor muy determinante cuando uno tiene que gobernar que es la realidad". Y para explicarlo menciona un ejemplo que ocurrió en 2011 durante su Gobierno.

"Yo tuve que hacer cosas que no iban en mi programa electoral: subí los impuestos a los ocho días de llegar al Gobierno y tuve que nacionalizar bancos. Todo porque de lo contrario España se iba a la quiebra", comenta Rajoy. "El gran objetivo era que España no se fuese a la quiebra. Que pudiéramos bajar el dato de parados y que no fuéramos rescatados por Europa. Y eso al final se consiguió", añade. Sin embargo, para llegar hasta ahí tuvo que cambiar de opinión "porque la realidad así me lo impuso, pero luego, evidentemente, en cuanto pude lo corregí".

Por tanto, el expresidente ha afirmado tajantemente que una cosa es que la realidad obligue a un político a cambiar de opinión en un momento concreto y otra bien distinta es hacer exactamente lo contrario de lo que se ha anunciado previamente sin estar obligado por la realidad, en relación a algunas declaraciones que ha dado Pedro Sánchez en los últimos días en las que afirmaba que no ha mentido al electorado en ningún momento y que tan solo ha cambiado de opinión. Aquí puedes ver el fragmento de vídeo de este momento de la entrevista.

ID VÍDEO FRAGMENTO: 2299355

"Con ETA no acabó ningún Gobierno, sino el conjunto de la sociedad española, que fue quien sufrió"

Además, en el resto de la entrevista Mariano Rajoy ha asegurado a Carlos Herrera que ve la campaña electoral con "optimismo" y como "una magnífica oportunidad para cambiar el actual estado de las cosas y tener un Gobierno eficaz" y ha analizado todo lo que ha pasado en la política española desde el anuncio de las elecciones generales.

El expresidente popular también ha querido responder a las declaraciones que Zapatero hizo en Cadena COPE respecto al final de ETA, afirmando que "con ETA no acabó ningún Gobierno, sino el conjunto de la sociedad española, que fue quien sufrió". Asimismo, Mariano Rajoy también ha hablado sobre los posibles pactos de Gobierno que pueden tener lugar en tan solo unas semanas.

El expresidente del Gobierno ha recordado que aunque en algunos casos "los números no dan y hay que pactar", el Partido Popular tiene unas líneas rojas muy marcadas. "El PP no pacta ni con brazos políticos de organizaciones terroristas ni con los que quieren saltarse la Constitución. Así son las cosas", concluye.

Y no solo eso, el gallego no ha desaprovechado la ocasión para reflexionar, en 'Herrera en COPE', sobre cómo ha sido la gestión del Gobierno frankestein encabezado por Sánchez "hemos vivido unas cuantas pesadillas estos años". Vuelve a escuchar la entrevista completa a Mariano Rajoy en el siguiente vídeo.