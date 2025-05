Ángel Camino, amigo personal de Robert Prevost: "El día antes del cónclave me mandó un Whatsapp a las 23:48 horas"

Madrid - Publicado el 08 may 2025, 22:49 - Actualizado 08 may 2025, 23:09

La elección del cardenal estadounidense Robert Prevost como papa León XIV ha sorprendido al mundo, no solo por romper con la tradición de papas europeos, sino por el perfil misionero y austero del nuevo Pontífice. En La Linterna, el director Ángel Expósito ha charlado en Roma con Ángel Camino, agustino y amigo personal del Santo Padre, quien desveló anécdotas y rasgos esenciales del hombre que ahora guía a la Iglesia.

"Nos costará no llamarle Roberto"

Desde el primer momento, Camino admite la dificultad de adaptarse al nombre pontificio: "Habrá que acostumbrarse a llamarle León XIV, pero nos va a costar muchísimo no seguir diciendo Roberto". Sobre el instante en que Prevost supo de su elección, el religioso destaca su humildad: "Él jamás se lo imaginó. Cuando entró en el cónclave como papable, lo hizo con naturalidad, pero al ser elegido, su reacción fue de entrega absoluta. En la misa Pro Eligendo Pontífice estaba concentrado, como intuyendo algo".

Una prueba de esa intuición fue un mensaje que Prevost envió a Camino la víspera del cónclave, el 6 de mayo a las 23:48: "Ángel, todo en las manos de Dios". "Esa frase revela su conciencia del momento histórico", subraya Expósito.

De líder agustino a pastor universal

Camino conoció a León XIV durante el Capítulo General de los Agustinos, donde Prevost ejerció como prior general durante 12 años. "Era un líder carismático, dedicado a la orden como si no existiera nada más", recuerda. Tras ese período, el entonces cardenal creyó que su destino era volver a la labor misionera en Perú, pero Roma lo reclamó como obispo. "Ahí descubrí su faceta de pastor: se entregó a la gente con la misma pasión que a la orden", explica en COPE.

Sobre su relación con Estados Unidos, país que ambos comparten, Camino fue contundente: "Roberto no es político. No se casa con nadie, ni siquiera con Trump. Será su testimonio el que hable". El agustino insistió en que el Papa "no cederá en lo esencial", pero evitará confrontaciones ideológicas.

Lágrimas y símbolos: la humanidad de León XIV

La periodista Mayte Alcaraz preguntó por dos gestos reveladores del nuevo papa: la lágrima que asomó en el balcón de San Pedro y su decisión de recuperar los ropajes tradicionales (muceta roja, estola y cruz dorada) usados por Benedicto XVI. "Ambos reflejan su esencia", respondió Camino. "Es profundamente humano —ahí están sus lágrimas—, pero también libre. Eligió esa vestimenta porque la considera adecuada, no por nostalgia. No está atado a nada".

El nombre León XIV, según el agustino, confirma esa independencia: "No es un continuista. Ha elegido una identidad propia".

Hispanidad y vocación misionera

Prevost tiene raíces hispanas, de hecho su apellido materno es Martínez, y una profunda conexión con Perú, donde sirvió como misionero. Camino desmintió que ese vínculo se exalte ahora por conveniencia: "Lo he dicho siempre: tras 12 años como general, pudo descansar, pero pidió ir a Perú. Su ideal era servir a los más pobres. No lo digo porque sea Papa; es la verdad".

Sobre un posible contacto futuro, Camino bromeó: "Ahora será difícil escribirle por WhatsApp. Le pediré al pueblo que le salude de mi parte".

Un pontificado marcado por la autenticidad

La entrevista cerró con una reflexión compartida: "Esto nos supera", admitió Expósito. Camino, emocionado, concordó: "Es muy fuerte. Roberto sigue siendo el mismo: humilde, cercano y firme en sus convicciones".

León XIV se presenta así como un Papa alejado de cálculos políticos, vinculado a América Latina y fiel a su carisma agustino. Su amigo lo resumió: "No cambiará. Conquistará con su testimonio".