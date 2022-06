Ángel Expósito: "Mira en esta semana la que han liado, preparémonos para lo que queda de legislatura"

Morir matando. Eso es lo que pretende Pedro Sánchez. Y tras el batacazo de las pasadas elecciones andaluzas más. ¿Que los votantes votan por el centro? pues me extremo. ¿Qué los votantes piden moderación? Me radicalizo. ¿Que los votantes huyen de las izquierdas más retrógradas de Europa? total, para lo que me queda en el convento.

Solo así se explican las reacciones de su Sanchidad infinita. Sólo así se pueden entender las maniobras, los asaltos y las argucias que Pedro Sánchez y su corte de súbditos y súbditas llevan a cabo sin disimulo alguno.

Le da lo mismo la imagen que demos al mundo entero, le resbala absolutamente que todo quisqui sepa que es el mejor trilero del planeta, no tiene límite a la hora de engañar a cualquiera. Engañar a todos a la vez: A Joe Biden, a Marruecos y a Argelia, a la Unión Europea, a Zelenski, a Fernández Vara, a García Page, a Lambán engaña a Yolanda Díaz, a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Ábalos, a Carmen Calvo, a Feijóo, a la CEOE, a los sindicatos que se venden por cuatro duros.