Julio César Herrero, sobre Pedro Sánchez y el fiscal general: "El Gobierno cree que es inocente, que esto es una cuestión de fe, que los siete magníficos del Supremo cierren el tema"

El analista y colaborador de 'La Linterna', Julio César Herrero, le ha propinado su ya conocido "Zas, en toda la boca" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El motivo han sido las declaraciones del jefe del Ejecutivo en una entrevista con el diario El País este fin de semana, justo antes de viajar a una cumbre en Brasil. En ellas, Sánchez defendió fervientemente la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, unas palabras que Herrero ha desmontado por completo.

Una cuestión de fe

El presidente afirmó que "el gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún". Ante esto, Julio César Herrero ha tirado de ironía en los micrófonos de COPE: "Así que el gobierno cree que el fiscal es inocente, que esto es una cuestión de fe". Con sorna, se pregunta si el presidente "lo sabe o solo lo cree", y añade que lo mejor sería que "los siete magníficos del Supremo cierren el tema y que le pidan a Bolaños que les escriba la sentencia".

El Gobierno cree que es inocente, que esto es una cuestión de fe" Julio César Herrero Analista de La Linterna

Para el colaborador, la intervención del presidente tiene especial gravedad por producirse en mitad del juicio. "Que el presidente del gobierno diga esto en mitad del juicio, hombre, siempre ayuda mucho", ha señalado con sarcasmo. La cuestión de fondo es si queremos tribunales para que sean ellos y no Pedro Sánchez quien diga quién es culpable o inocente, un debate sobre el que ya se ha reflexionado en COPE.

Más inocente que antes

Herrero también ha puesto el foco en la segunda parte de la frase de Sánchez, donde asegura que cree en su inocencia "más aún" tras lo visto en el juicio. "¿Así que es más inocente de lo que era antes?", se pregunta el analista. Con su habitual estilo, plantea la duda: "O sea, que se puede ser un poco inocente o un mucho, porque digo yo, si lo que viste del juicio es lo que te lleva a la conclusión de que es inocente, eso significa que antes lo decías, pero sin serlo, ¿no te parece?".

Que los 7 magníficos esos del supremo cierren el tema" Julio César Herrero Analista de La Linterna

Por estas afirmaciones, que ponen en duda la separación de poderes y usan una lógica cuestionable sobre la inocencia, Julio César Herrero ha concluido que el presidente del Gobierno "se lleva un Zas, en toda la boca". Estas polémicas declaraciones se suman a otras actuaciones del jefe del Ejecutivo, sobre las que Carlos Herrera ya analizó cómo Pedro Sánchez quiere seguir en La Moncloa.