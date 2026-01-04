Karina Sainz analiza el escenario que se abre tras la detención de Nicolás Maduro: "Lo veo con una enorme preocupación"

La escritora venezolana Karina Sainz Borgo ha analizado la reciente operación de unidades norteamericanas en Venezuela, que ha culminado con la extracción de Nicolás Maduro para ser juzgado por narcotráfico internacional. Durante una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting, Sainz Borgo, aunque reconoce el alivio que la noticia ha supuesto para parte de la diáspora venezolana, ha manifestado su escepticismo y ha asegurado verlo todo "con una enorme preocupación", alertando de los riesgos que entraña la intervención.

Una "intervención manifiesta y escandalosa"

Sainz Borgo ha calificado la acción estadounidense como una "intervención manifiesta y escandalosa", aunque ha matizado que "dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo", refiriéndose a que, si bien la intervención es criticable, el de Maduro es "un régimen asesino, un régimen delincuencial", una "satrapía" . Para la escritora, la rueda de prensa de Donald Trump "cumplió todos los tópicos del Tío Sam" y de la "doctrina Monroe 2.0", lo que, en su opinión, "alimenta a una cierta izquierda romántica" y podría darle "oxígeno" al propio régimen.

La autora de 'La hija de la española' se ha incluido en el sector de la diáspora que se mantiene "más escéptico" ante una intervención militar. Considera que esta situación evidencia un "retroceso en el propio concepto de democracia" y se pregunta "hasta qué punto tiene que estar enconado un régimen autoritario" para que fallen todos los mecanismos, incluidas las elecciones de 2024 que ganó Edmundo González y cuyo resultado no fue respetado. Según Sainz Borgo, si se ha llegado a este punto es porque "mucha gente ha mirado para otro lado", incluidos gobiernos de la región y el propio ejecutivo español.

El "papel oscuro" del Gobierno español

Sainz Borgo ha sido especialmente crítica con la postura del Gobierno español, calificando la comparecencia del ministro Albares como "tardía y pobre" y destacando la "incomparecencia absoluta" de Pedro Sánchez. Ha señalado que "la relación aparentemente clientelar" de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero con el chavismo "digna de muchísimas sospechas". Para la escritora, el gobierno no tiene "una relación transparente" con el régimen chavista, ha sido "ambiguo en condenar los desmanes" y su papel como mediador carece de credibilidad.

Cuando se le ha preguntado por el ofrecimiento de Sánchez como mediador, Sainz Borgo ha recordado la petición de María Corina Machado de que España "se pusiera a un lado" en las negociaciones de las fuerzas democráticas. La escritora ha hecho hincapié en el "papel oscuro de José Luis Rodríguez Zapatero como negociador", a quien ve más como un "intercambiador de gente", y ha recordado el episodio de la firma de rendición de Edmundo González Urrutia en la embajada española con los hermanos Rodríguez, un hecho que ha descrito como "opaco y curioso".

Preocupación por la población y los presos políticos

Más allá del análisis geopolítico, la mayor preocupación de Karina Sainz Borgo se centra en la población civil. "No podemos olvidar que ahí hay una población, hay 30 millones de personas que están aterradas", ha afirmado. Ha alertado de que al "horror de un estado autoritario" se suma ahora una situación irregular que da "carta blanca" al régimen para cometer más exabruptos, poniendo en grave riesgo a los casi 1.000 presos políticos que hay en el país, entre los que se encuentran ciudadanos españoles.

Finalmente, la escritora ha hecho un llamamiento a la "prudencia", una palabra que considera clave a menos de 48 horas del suceso. Aunque entiende la "euforia" y la "necesidad de tener una buena noticia" de parte de la diáspora, ha insistido en la complejidad de un proceso político "durísimo" que ha traumatizado a la sociedad venezolana. Ha calificado la situación actual de "curiosísima e inédita" desde la caída de Noriega, concluyendo que todo lo ocurrido "echa por tierra la vía multilateral" y obliga a desconfiar de los mecanismos de la "democracia liberal" que se habían cultivado.