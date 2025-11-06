Julio César Herrero, a Míriam Nogueras: "Así que ahora dices tú que la legislatura queda bloqueada, porque antes no lo estaba, ¿no?"

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado este miércoles que "la legislatura de Sánchez queda bloqueada". En sus propias palabras, "el gobierno del estado español ha perdido su capacidad legislativa", una declaración que ha provocado numerosas reacciones. Una de las más contundentes ha sido la de Julio César Herrero en el programa 'La Linterna' de COPE, junto a Ángel Expósito, donde ha analizado la concreción del chantaje de Junts.

Un 'Zas' a la "fiable" Nogueras

El analista político ha dedicado su sección 'Zas' a la portavoz de Junts, a quien ha calificado irónicamente como "la fiable portavoz". Herrero ha cuestionado la novedad del anuncio: "Así que ahora dices tú que la legislatura queda bloqueada, porque antes no lo estaba, ¿no?". Con esta pregunta retórica, el colaborador ha puesto de manifiesto la parálisis que, a su juicio, ya existía previamente.

EFE Los diputados de JxCAT Miriam Nogueras y Josep María Cruset

En la misma línea, Herrero ha continuado desmontando el argumento de Nogueras sobre la pérdida de capacidad legislativa. "¿Y ahora que el gobierno ya no tendrá capacidad legislativa? Ya ves, no como antes", ha señalado con sorna. El colaborador se ha preguntado para quién es el supuesto "baño de realidad" que pregona Junts, justo cuando el partido ha confirmado que presentará enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno.

Una amenaza recurrente

Julio César Herrero también ha puesto en duda la credibilidad de la amenaza, recordándole a Nogueras que no es la primera vez que lanzan un órdago de estas características. "¿A que no se os había ocurrido?", ha ironizado, para después cuestionar "si esta vez es en serio, como las otras de estos 2 años". Este nuevo movimiento de los de Carles Puigdemont se produce en un momento en el que se debate si Junts dará el golpe definitivo a la legislatura.

Finalmente, el comunicador ha concluido su intervención reiterando que, por "volver a repetir que ahora ya, que ahora sí", la portavoz de Junts se llevaba su 'Zas' de la noche en 'La Linterna'. Un análisis crítico que subraya la inestabilidad y las constantes tensiones que marcan la presente legislatura.