Expósito cambia el título del nuevo libro de Sánchez tras la "humillación" de Puigdemont en Europa

Lo vivido en el Parlamento Europeo, ese plano de el ex molt honorable Carles Puigdemont, humillando en plan mafioso a un agazapado, así chiquitito y enjuto, Pedro Sánchez, no es una humillación solo al presidente del Gobierno, que también. Es una humillación a todos los que le estamos pagando la vidorra padre en Bruselas, el sueldo, el casoplón... Y la vidorra padre al otro también.

Lo vivido hoy es es una escena para la historia, hay que reconocerlo, sin duda. Es una escena que recordaremos mucho tiempo Porque, que no se haya levantado en ese momento, que no haya dicho esta boca es mía y que sea limitado a callarse, no vaya a ser que el Todopoderoso Puigdemont se enfade y le deje sin Presidencia del Gobierno, ha definido perfectamente lo que nos queda legislatura.

Yo propongo que el próximo libro que le escriba algún pringado, alguna súbdita, a Pedro Sánchez, no se titule el 'Manual de resistencia', si no 'Manual del bochorno'. Que no se titule 'Tierra firme', si no 'Tierra escupida'. Porque lo que ha hecho Puigdemont ha sido escupirnos a todos y el presidente del Gobierno, en vez de reaccionar, se ha acobardado. Así todo chiquitito. Qué pena y qué vergüenza.